Ескалація військового конфлікту: Тайвань пригрозив знищенням літаків і кораблів Китаю

В оборонному відомстві зазначили, що 12-мильну зону біля острова Тайбей вважає своїми територіальними водами і повітряним простором, тому ворожі цілі будуть знищуватися.

ЗС Тайваню готові знищувати літаки і кораблі Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) у разі їхнього входження в 12-мильну зону (близько 22,2 км) поблизу острова. Про це у вівторок, 27 червня попередив представник оборонного відомства Тайваню генерал-майор Лінь Веньхуан, чию заяву цитує Центральне інформаційне агентство Тайваню.

За словами Веньхуана, цю зону Тайбей називає своїм повітряним простором і територіальними водами, тому в разі перетину літальними апаратами або кораблями НВАК серединної лінії Тайванської протоки, ЗС Тайваню вживуть заходів.

"Якщо сили НВАК продовжать ігнорувати наші попередження і прорвуться в наш територіальний повітряний простір і акваторію, ми швидко вдаримо у відповідь для захисту національної безпеки", — зазначив він.

Відомо, що військове керівництво Тайваню раніше неодноразово заявляло, що в разі інцидентів з боку Китаю не застосовуватимуть зброю першими, щоб не дати материковому Китаю "приводу для початку вторгнення".

Позиція Китаю щодо Тайваню

Нагадаємо, 21 квітня, міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган заявив, що обидва боки Тайванської протоки належать країні, а відстоювати свій суверенітет — це "правильно", наголосивши в такий спосіб на своїх правах на ці території.

На початку травня стало відомо, що Китай розглядає можливість застосування сили для захоплення Тайваню.