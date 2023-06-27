З Останкінської вежі в Москві вдруге за добу евакуюють людей, — росЗМІ

Російські журналісти пишуть про те, що невідомий телефонний терорист знову повідомив про мінування і до центру Москви скерували вибухотехніків і кінологів.

У Москві поліцейські знову перевіряють Останкінську вежу на предмет наявності вибухівки. Про це написало росмедіа Mash у вівторок, 27 червня.

"Нова загроза вибуху в Останкінській вежі. За нашою інформацією, невідомі знову зателефонували і заявили про мінування телевежі на вулиці Академіка Корольова", — написало медіа.

У ЗМІ додали, що поліція евакуює з вежі відвідувачів і персонал.

Кінологи поки що перебувають у дорозі і на місце інциденту ще не прибули.

Зі свого боку ТАСС пише про те, що телефонний терорист повідомив про мінування телецентру в Останкіно вже вдруге за добу. Однак у ЗМІ спростовують факт евакуації людей.

Також медіа пише, що на місце інциденту їдуть вибухотехніки.

Нагадаємо, 26 червня в Москві терміново евакуювали відвідувачів Останкінської вежі. За повідомленням російських журналістів, поліцейські оточили територію через загрозу вибуху. На місці працюють кінологи та вибухотехніки.

А 10 квітня ЗМІ писали про те, що в центрі Москви пролунав вибух поруч із Громадською палатою РФ. На місці вибуху за три метри від житлового будинку утворилася воронка, глибина якої становить 30 см, а діаметр — 20 см.