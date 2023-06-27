У США тиснуть на Байдена із закликом відправити касетні боєприпаси Україні, — Foreign Policy

Таку зброю можна використовувати для пострілів з артилерійських знарядь і розкидання на полі бою до 88 бомб. Це допомогло б Україні прорізати російські танки та окопані позиції.

Група законодавців із двох політичних партій виступає із закликом адміністрації президента США, Джо Байдена, про надання Україні касетних боєприпасів. Ці боєприпаси можуть зіграти важливу роль у прориві укріплених російських ліній, які перешкоджають просуванню поточної контрнаступальної операції Києва. Про це повідомляє видання Foreign Policy.

У п'ятницю двопартійна група, очолювана Гельсінською комісією, надіслала листа президенту США Джо Байдену, в якому закликала Білий дім надати Україні вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення, відомі як DPICM. Ці боєприпаси призначені для допомоги в контрнаступі українських військ.

Ця зброя має можливість здійснювати постріли з артилерійських знарядь і розкидати до 88 бомб по полю бою. Використання такої зброї допомогло б Україні пробити російські танки та знищити окопані позиції противника. Однак, необхідно врахувати, що якщо ці бомби не будуть знешкоджені, вони можуть залишатися небезпечними для цивільних осіб і завдавати їм шкоди ще довгий час після закінчення бойових дій.

Законодавці враховують потенційні проблеми з правами людини, які можуть виникнути у зв'язку з використанням цієї зброї. Однак, вони заявили, що Україна проявила відповідальність у поводженні зі зброєю, наданою США.

"Під час холодної війни DPICM були розроблені та використані спеціально для протидії чисельній і матеріальній перевазі Росії. Тепер вони можуть бути використані за призначенням для захисту України — і для захисту Україною Європи, і, врешті-решт, для національної безпеки США", — вважають законодавці.

Колишній радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс зазначив, що коли DPICM досягає мети, вона вбиває набагато більше росіян. Суббоєприпаси, які надходять від DPICM, мають кумулятивний заряд, який може пробивати броню від 4 до 8 дюймів (10.16 — 20.32 см).

"Тож технічно, щоб знищити взвод або роту, ви будете стріляти набагато менше", — сказав він.

Військові аналітики кажуть, що DPICM може допомогти вирішити проблему нестачі артилерії України.

Інші експерти висловлюють побоювання щодо відправки касетних боєприпасів, вказуючи на потенційне підривання міжнародних режимів контролю над озброєннями, включно з Конвенцією про касетні боєприпаси. Ця конвенція покликана запобігти глобальному поширенню таких контроверзних боєприпасів, які розкидають вибухові бомби на великі території.

При цьому в адміністрації Байдена, схоже, схиляються до можливого надання зброї. Тому президент США міг би надати Конгресу вказівку, яка б дозволяла передачу спірних боєприпасів Україні.

Нагадаємо, 18 лютого 2023 року Фокус писав про те, яке озброєння могла просити українська сторона у США під час зустрічі у форматі "Рамштайн". За словами експерта, з яким поспілкувалися журналісти, йшлося про боєприпаси для артилерійських систем 155 мм, конвенційну зброю, розроблену в США.

А 22 березня ЗМІ писали про те, що республіканці в Конгресі США закликали Байдена передати Україні касетні боєприпаси DPICM. Політики від Республіканської партії США вважають, що небажання Білого Дому передавати такі снаряди та іншу допомогу "відображається на полі бою в Бахмуті та інших місцях в Україні".