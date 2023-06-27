Готують законопроєкт: у Румунії пропонують перевіряти психічне здоров'я депутатів

Румунський депутат після скандальної витівки Діани Шошоаке запропонував створити законопроєкт про психічну перевірку парламентаріїв.

Позафракційний депутат Палати депутатів Румунії Андре Лупу ініціював законопроєкт, який зобов'яже здійснювати психіатричну експертизу кандидатів у парламентарії, передає Digi24. Така законодавча ініціатива виникла після скандальної поведінки сенаторки Діани Шошоаке.

У понеділок, 26 червня, коли обидві палати румунського парламенту проводили спільне засідання, сенаторка Шошоаке вийшла до трибуни, перериваючи виступи свистом і не даючи іншим узяти слова, вимикала мікрофон головуючому на засіданні Альфреду Сімонісу та радила тому "піти в цирк".

На цьому пригоди Шошоаке не закінчилися: у кулуарах вона почала заявляти, що нібито говорила із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком і домовилася про деескалацію в Росії після спроби заколоту ПВК "Вагнер", таким чином "рятуючи Вашингтон".

До того ж сенаторка влаштувала перепалку з прем'єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку, якого звинуватила в "продажі країни Америці", на що той назвав її брехухою та порадив іти "в російське посольство".

"Тому сьогодні ми ініціювали закон, який дасть змогу бути обраними народними депутатами тільки тим, хто заздалегідь отримав медичну довідку про психічне здоров'я", — оголосив у вівторок Андре Лупу.

У пояснювальній записці депутат зазначає, що "серйозні психічні розлади можуть впливати на судження та здатність ухвалювати обґрунтовані та виважені рішення, а психіатрична експертиза кандидатів могла б допомогти відсіяти тих, хто може бути вразливим із погляду свого психічного стану та, ймовірно, ухвалювати невідповідні або неприйнятні рішення на парламентській посаді".

Хто така Діана Шошоаке

Довідка: Ультраправа сенаторка Діана Шошоаке — засновниця партії S.O.S. і позафракційна в парламенті Румунії. Раніше вона входила до правої популістської партії AUR.

У березні Шошоаке подала законопроєкт, який пропонує денонсувати договір про добросусідство та співробітництво України та Румунії. Через це Міністерство закордонних справ України ініціювало накладення санкцій на сенаторку як особу, яка створює загрозу національній безпеці.

11 червня Фокус писав про те, що Румунія відкликала свого посла з Кенії після расистського скандалу. За інформацією журналістів, інцидент із образою стався ще 26 квітня, коли посол Румунії, перебуваючи в будівлі ООН у столиці Кенії Найробі, сказав, побачивши за вікном мавпу: "Африканська група приєдналася до нас".

Раніше, 2 березня, повідомлялося про те, що прем'єр-міністр Румунії взяв на роботу робота зі ШІ. За словами глави уряду Ніколає Чуке, штучний інтелект допомагатиме громадянам, сповіщаючи представників влади в режимі реального часу про пропозиції, проблеми та побажання румунів.