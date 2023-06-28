Не останні поховання: влада РФ визнала втрати у Бєлгородській області після рейду РДК

Як заявив губернатор Псковської області, у боях з РДК біля кордону України армія РФ втратила майже півтора десятка солдатів.

28 червня губернатор Псковської області Росії Михайло Вєдєрніков повідомив про 14 солдатів армії РФ, які загинули під час бойових дій біля Шебекіно у Бєлгородській області. Про це він розповів у відеозверненні, на яке посилається росЗМІ Meduza.

Згідно із заявою Вєдєрнікова, ідеться про втрати росіян внаслідок атаки "ДРГ" на Бєлгородську область РФ, яка сталась на початку червня. Чиновник підтвердив, що відбулись поховання, але поки що — не усіх загиблих: частина — чекає.

Солдати, яких вже поховали, походять з Великих Лук та п’яти районів:

Псковського;

Великолукського;

Новосокольнічеського;

Пустошинського;

Опочитського.

Російський чиновник згадав про десятьох військових, які потрапили в полон до, як він висловився, "псевдоросійських терористичних організацій". "Українські бойовики" пропонували їх обміняти, однак насправді це була "пастка", запевнив Вєдєрніков.

Однак все ж троє осіб повернулися до РФ. При цьому дякувати потрібно сенатору Андрію Турчаку — саме він нібито "форсував" перемовини, — йдеться у виступі чиновника.

Зазначимо, по початку червня 2023 року бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та легіону "Свобода Росії" зайшли на територію РФ у районі міста Шебекіно. При цьому вони мали західне озброєння, про що заявили західні ЗМІ.

Російське командування спробувало зупинити атаки добровольців і почало завдавати удари по прикордонних населених пунктах. Представник легіону "Свобода Росії" зауважив, що події можуть розгортатись за Бахмутським сценарієм.

6 червня стало відомо про загибель російського полковника Андрія Стасєва — він керував угрупуванням армії РФ, яке намагалось протидіяти РДК.

Станом на 9 червня на кордоні України та Бєлгородської області утворилась "сіра зона", однак пізніше бійці все ж відступили на територію Харківської області.

Нагадуємо, під час невдалого заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, який відбувся 24-25 червня, представники РДК прокоментували події. Зокрема, командир підрозділу заявив, що "вболіває за Пригожина".

Між тим Пригожин після домовленостей з президентом РФ Володимиром Путіним перебрався до Білорусі: його бачили в одному з готелів у Мінську. Кількома годинами раніше моніторингові канали помітили як два літаки так званого "кухаря Путіна" приземлились у Мачулищах.