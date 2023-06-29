"Жаба — молодець": Путін згадав дитячий мультфільм на форумі (відео)

Президент Росії вирішив блиснути знаннями в галузі вирішення екологічних проблем. Чудовим прикладом він вважає жабу з мультика, яка поїдає сміття.

Президент Росії Володимир Путін похвалив сміттєву жабу з дитячого російського мультсеріалу "Кумі-Кумі". Вона вирощує корисні речі з відходів, заявив глава держави 29 червня під час обговорення екологічних проблем на форумі "Сильні ідеї для нового часу".

"Для малюків є такий мультик "Сміттєва жаба". Коли там щось вирощують і використовують сміття, жаба це сміття поїдає і потім щось вирощує", — сказав він.

За його словами, справа ця — дуже хороша і "жаба — молодець, вона на нашому боці".

"Жаба вирішує екологічні проблеми", — підсумував диктатор.

Продюсер мультсеріалу "Куми-Куми" Ілля Попов зрадів, що Путін звернув увагу на його творіння.

"Російські мультфільми, зокрема про сміттєву жабу, приділяють велику увагу соціально значущим проблемам суспільства, наприклад, екології. У всіх мультфільмах, які у нас є, завжди присутні теми, спрямовані на розвиток дітей, а також багатозначущі соціальні теми. Дуже приємно, що на це керівництво країни звертає увагу", — заявив Попов журналістам.

Мультсеріал про сміттєву жабу виходить із 2012 року, він розрахований на дітей до 12 років.

Нагадаємо, що екологи з Європейського союзу закликали запровадити кримінальну відповідальність за екоцид, який вчинила Росія під час великої війни в Україні.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак 6 червня сказав, що російські окупанти влаштували найбільшу техногенну катастрофу у світі за останні десятиліття, підірвавши Каховську ГЕС.