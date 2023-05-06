У ЄС закликали притягти Росію до відповідальності за екологічну катастрофу в Україні

За словами експертів, Євросоюзу необхідно запровадити кримінальну відповідальність за екоцид, щоб у майбутньому притягти Росію до відповідальності. Так, військові дії в Україні спричинили знищення великих площ лісів, забруднення повітря та води.

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Екологи з Європейського соціально-економічного комітету (СЕК) закликали Європейський Союз запровадити кримінальну відповідальність за злочин екоциду, який вчинила РФ під час повномасштабного вторгнення на територію України. Про це йдеться в офіційній заяві СЕК.

Аналітики заявили, що комітетом було ухвалено висновок про право на здорове довкілля в ЄС. Особливо це є актуальним у контексті війни в Україні.

"СЕК вважає, що це допоможе притягти Росію до відповідальності за її дії в Україні та запобігти подібним екологічним катастрофам у майбутньому", – йдеться у заяві.

Крім того, фахівці із СЕК закликали Європейський Союз задокументувати та оцінити наслідки вторгнення Росії в Україну на екологію, щоб потім юридично захистити довкілля та створити основи для його відновлення.

У СЕК навели дані, згідно з якими військові дії в Україні стали причиною знищення великих площ лісів, забруднення повітря та води. Цікаво, що на територію України припадає 35% біорізноманіття Європи.

Що таке СЕК

Комітет створений у 1957 році згідно з Договором про заснування Європейського Співтовариства, щоб забезпечити представництво інтересів різних економічних та соціальних груп. Члени Соціально-економічного комітету належать до таких категорій так званого організованого громадянського суспільства як наймачі, профспілкові діячі та представники різних груп інтересів. Комітет даватиме поради Єврокомісії та Раді Європи, які зобов'язані консультуватися з нею з соціальних та економічних питань.

Раніше доктор екології Іван Русєв, керівник відділу досліджень Національного парку Тузловські лимани заявляв, що понад сотню дельфінів загинули у квітні через дії росіян у Чорному морі. За припущенням експерта, кількість загиблих тварин у результаті поразки військовими сонарами кораблів ВМФ РФ може бути більшою.