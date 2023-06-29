Товари із символікою ПВК "Вагнер" сильно подорожчали в РФ після заколоту Пригожина, — ЗМІ

За словами журналістів, росіяни з радістю купують товари з символікою ПВК "Вагнер" і публікують у мережі захоплені відгуки, щоб підтримати найманців.

Ціни на товари з символікою ПВК "Вагнер" сильно зросли після невдалого військового заколоту командира найманців Євгена Пригожина в Росії. Однак росіяни масово купують шеврони, сумки та іншу атрибутику, публікуючи захоплені відгуки в мережі, щоб підтримати найманців. Про це пише видання Reuters.

За словами журналістів, щотижнева розбивка цін на Wildberries, лідера електронної комерції, показала, наскільки зросли витрати. Наприклад, нашивка із зображенням черепа, яку можна пришити до одягу, коштувала 525 рублів (6 доларів) у період із 25 до 29 червня порівняно з 294 рублями в період із 18 до 25 червня 2023 року.

"Через ситуацію в країні покупка була спонтанною", — цитує видання покупницю на ім'я Тетяна.

Повідомляється, що ціна на чорну футболку із зображенням бійця ПВК "Вагнер" зі скрипкою підскочила цього тижня до 1650 рублів з 1236 рублів. У відгуку на прапор "вагнерівців" на Wildberries один покупець написав: "Приватна військова компанія Вагнера — найкраща. Удачі вам, хлопці. Прапор відмінний".

Також, за словами журналістів, росіяни купують брелоки на Ozon.

"Дуже красивий і оригінальний брелок", — написав один із покупців, оцінивши його на 5 зірок із 5.

Повідомляється, що Wildberries і Ozon відмовилися коментувати зростання цін на товари з символікою найманців. Також у Санкт-Петербурзі почали продавати маски з обличчям Пригожина, поряд із масками Путіна, чеченського лідера Рамзана Кадирова та ув'язненого опозиційного політика Олексія Навального.

Нагадаємо, що за даними Wall Street Journal від 29 червня, Росія почала активно зв'язуватися з партнерами в Африці та на Близькому Сході після організованого Євгеном Пригожиним військового заколоту.

Також повідомлялося, що Пригожина досі підтримує майже третина росіян. До бунту дії "кухаря Путіна" схвалювали 58%, зараз таких залишилося вдвічі менше. Опитування проводилося з 22 до 28 червня і зафіксувало коливання громадської думки, спричинені невдалим заколотом 24 червня.