"Де попередні?": Угорці не дадуть більше грошей Україні, — Обран

За словами угорського прем'єра, Київ спершу має пояснити, на що пішли раніше виділені кошти, перш ніж отримувати нову фінансову допомогу.

Угорщина відмовляється збільшувати фінансування для України в рамках Європейського союзу і не бажає виділяти додаткові гроші на покриття наростальних витрат ЄС з обслуговування боргу. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в ефірі державного радіо, повідомляє 30 червня агентство Reuters.

"Зрозуміло одне, ми, угорці… не дамо більше грошей Україні, поки вони не скажуть, куди поділися попередні кошти на суму близько 70 млрд євро", — заявив Орбан.

Він також заявив, що вважає безглуздою та абсурдною вимогу виділяти додаткові кошти на обслуговування боргу за кредитом, якщо країна досі не отримала обіцяних коштів.

Зазначається, що Орбан висловив свою позицію під час саміту ЄС у Брюсселі. Разом із Польщею, Угорщина не отримала кошти з Європейського фонду відновлення через суперечку про верховенство закону. За інформацією ЗМІ, лідери ЄС у четвер заявили про свою готовність узяти на себе довгострокові зобов'язання щодо зміцнення безпеки України, тоді як президент України Володимир Зеленський закликав почати роботу над новими санкціями проти Росії.

Орбан заявив, що практично немає шансів на схвалення цих фінансових планів країнами-членами ЄС, і передбачає "довгу боротьбу".

Нагадаємо, 27 червня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Віктор Орбан принижує європейські цінності, озвучуючи пропагандистські тези Російської Федерації про Україну.

Також 27 червня було опубліковано інтерв'ю виданню Bild, у якому Орбан заявив, що не вважає можливою перемогу України у війні проти Росії, а президента Володимира Путіна угорський прем'єр назвав обраним.

Нагадаємо також, 20 червня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала виділити Україні 50 мільярдів євро фінансової допомоги у вигляді грантів і кредитів.