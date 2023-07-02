Акула вкусила жертву п'ять разів: чоловіка врятувала зграя дельфінів (фото)

Чоловік втратив майже три літри крові внаслідок нападу акули-мако, але вижив завдяки дельфінам, що були поруч.

Мартін Річардсон, на якого напала акула, вже чекав на смерть, але його врятувала група дельфінів. Про це він розповів у новому шоу National Geographic "Врятовані від акули", пише Live Science.

Чоловік відпочив на курорті у Червоному морі в Єгипті. Коли він вирішив покупатися, зазнав нападу морського хижака. Це була акула-мако, яка вкусила його п'ять разів.

"Не було причин, щоб акула зупинялася", – розповів Мартін.

Турист вже чекав на смерть та "здався", оскільки втрачав багато крові. Він втратив приблизно 2,8 л крові.

"Я здався", – зізнався чоловік.

Згодом відбулося диво. У цей момент відразу за Річардсоном з'явилася група дельфінів, і атака припинилася. Потім його затягнули на човен, який мчав, щоб дістатися до нього раніше, ніж акула, і терміново доставили в лікарню, де знадобилося накласти понад 300 швів.

"Я вірю, що дельфіни врятували мені життя", — сказав він.

Історії про героїчних дельфінів, які рятують людей від океанських хижаків, можна почути багато разів. Цю розповідь деякі експерти поставили під сумнів, чи справді морські ссавці піклуються про інтереси людини, оскільки вони, можливо, насправді захищали себе.

Майк Гейтгаус, професор факультету біологічних наук Міжнародного університету Флориди, зазначив, що дельфіни могли побачити велику хмару крові. Це дало їм змогу зрозуміти, що поблизу перебуває акула.

"Можливо, вони не намагалися врятувати Мартіна", — додав він.

Гейтгаус додав, що було зафіксовано багато випадків, коли дельфіни і навіть кити захищали людей, але це не пов'язано з тим, що морські тварини приязно ставляться до них.

Нагадаємо, у Флориді рибалка мив руки з човна після вдалого улову і несподівано зазнав нападу хижака. У воді не було крові та ніякої іншої наживки, коли чоловіка з човна скинув морський хижак.