Залишилася вирва 4 метри завглибшки: біля військового аеропорту в РФ прогримів вибух (відео)

За попередніми даними аеродром, з якого ЗС РФ атакують Україну ударними дронами, постраждав від ракети. Вона мала уразити склад паливно-мастильних матеріалів.

Поруч із військовим аеродромом Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край, РФ) о 16:00 прогримів потужний вибух. Про це повідомило російське медіа Mash у неділю, 2 липня.

Медіа опублікувало відео, надіслане одним із підписників. На ньому видно клуби чорного диму, що підіймається з-за дахів будинків, а також велику воронку, на дні якої стоїть людина.

ЗМІ також написало, що біля аеродрому, з якого ЗС РФ атакує Україну безпілотниками, сили ППО РФ збили ракету. Вона нібито мала уразити склад паливно-мастильних матеріалів на території самого аеродрому.

За даними медіа Baza, розмір вирви становить 10 метрів у діаметрі та близько 4 метрів глибиною. Вибух стався за 200 метрів від місцевого аеродрому.

На інцидент уже відреагував губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

"Жертв і постраждалих немає. За попередньою інформацією, житлові будинки та об'єкти інфраструктури не пошкоджено. Наразі з'ясовуються причини події", — сказав чиновник.

Що відомо про військовий аеродром Приморсько-Ахтарськ

Приморсько-Ахтарськ — аеродром спільного базування в Краснодарському краї, розташований на північно-східній околиці міста Приморсько-Ахтарська. Оператор аеродрому — Міноборони РФ.

На аеродромі дислокований 960-й гвардійський штурмовий авіаційний полк в/ч 75387, що входить до складу 1-ї гвардійської змішаної авіадивізії 4-ї армії ВПС і ППО. На озброєнні полку перебувають штурмовики Су-25, Су-25УБ і Су-25СМ3.

У 2014 році частину льотно-технічного складу та одну ескадрилью літаків Су-25СМ передали на аеродром Гвардійське (Крим).

Полк, що базується на цьому аеродромі, брав участь у Другій чеченській війні, воєнних діях ЗС РФ у Грузії 2008 року, а також під час бойових дій у Сирії.

Нагадаємо, 26 квітня біля військового аеродрому під Санкт-Петербургом прогримів вибух. За даними видання The Moscow Times, недалеко від імовірного місця вибуху розташований військовий аеродром "Пушкін", який також використовується військами Росгвардії та іншими військовими структурами РФ.

Також нагадаємо, 1 березня журналісти показали наслідки вибухів на військовому аеродромі в російському Єйську. ЗМІ оприлюднили знімки із супутника полігона ППО недалеко від військового аеродрому в російському Єйську. На них можна побачити згорілі ділянки.