А в самій Бурятії на початку червня жителів попросили принести в адміністрацію старі дитячі рюкзаки та спортивні сумки, які пізніше видали російським військовим, відправленим воювати на Донбас

У Криму волонтери-буряти збирали гроші на корову для російських військових, оскільки в окупантів почалися проблеми з продуктами. Інформація про це з'явилася в російському телеграм-каналі "Люди Байкалу" в суботу, 1 липня.

В окупованому Армянську ще 2022 року відкрилася бурятська юрта "Солдатський привал", у якій російських окупантів годували домашньою їжею. Готують цю їжу буряти, які приїжджають в анексований Крим позмінно.

Наприкінці червня в соціальних мережах вони почали збирати 70 тисяч рублів (29,3 тис. грн) на корову для російських військових. Її планували забити, а м'ясом чотири місяці поспіль годувати окупантів.

А на початку червня вже в самій Бурятії в Тункінському районі жителів просили принести в будівлю адміністрації шкільні рюкзаки та спортивні сумки, які не стануть у пригоді дітям у наступному навчальному році. Як виявилося вони були потрібні російським військовим, які лікувалися в госпіталі Улан-Уде. Окупанти зазнали поранень в Україні, однак після лікування їх знову відправили воювати із ЗСУ. Спорядження їм не видали й військові ЗС РФ поїхали воювати на Донбас зі шкільними ранцями.

Нагадаємо, у Курську волонтери почали збирати собачу шерсть на шкарпетки російським військовим. Подібна ідея спала на думку волонтерам із групи допомоги армії "Золоті руки ангела". Вони оголосили збір вичесаної собачої шерсті з будь-яких собак, щоб нав'язати теплий одяг солдатам, які перебувають на війні в Україні.

А наприкінці вересня 2022 року мобілізованим тувинцям почали видавати продуктову допомогу. Серед харчових наборів були борошно, картопля та голова барана.