"Мочив таких, як ви": у Туреччині виселили з готелю неадекватного росіянина (відео)

За словами відпочивальниці Олени Явтушенко, чоловік зізнався, що воював на Донбасі та побажав смерті українцям. Жінка звернулася в поліцію і наполягає на його депортації.

У Туреччині виник скандал — російський турист на одному з курортів похвалився своїми вбивствами українців під час війни. Відповідне відео 1 червня опублікувала українка Олена Явтушенко на своїй Instagram-сторінці, яку пізніше було видалено.

За її словами, вона зі своїми близькими залишила на годину свої особисті речі на пляжі. Коли вони повернулися, вони виявили, що їхні речі були скинуті з лежака.

Відпочивальники звернулися до молодого чоловіка, який займав шезлонг, із запитанням про причини його вчинку. Молодий чоловік виявився громадянином Російської Федерації, він нецензурно висловлювався й ображав їх на національному ґрунті.

Росіянин обурювався тим, що українці ще не загинули після прильотів аеробалістичних ракет "Кинджал" і заявив, що вбивав українців на Донбасі.

"Я гроші витрачаю з ваших… знаєш, скільки я "замочив" таких, як ви?" — додав росіянин.

Українські відпочивальники звернулися до охорони з проханням вигнати росіянина за межі пляжу, і в цей час громадянин Російської Федерації почав хвалитися і показувати на своєму смартфоні кадри вбивства українців під час війни.

Альона також повідомила, що керівництво готелю пообіцяло надати їм цілодобову охорону через конфлікт із громадянином Російської Федерації.

Однак цим історія не закінчилася. Як розповіла Альона виданню Telegraf, росіянин погрожував прийти до неї в готель і вбити жінку разом з її дітьми. Після цього хтось із росіян оприлюднив у мережі особисті дані Альони, включно з її адресою проживання в Україні. На її акаунт почали надходити погрози від жителів РФ.

Пізніше Альона повідомила, що росіянина доставили в місцевий відділ поліції і виселили з готелю. Однак, на її думку, цього недостатньо. Альона наполягає на депортації росіянина з Туреччини за його злочини проти українців, про які він публічно заявив.

Нагадаємо, 2 липня повідомлялося, що в одному з київських закладів стався скандал через те, що гості співали пісні російського виконавця Григорія Лепсверідзе (Лепса), який раніше пропонував грошову винагороду за знищення танків Leopard.