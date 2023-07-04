Заколот Пригожина: силовики РФ повернули голові ПВК "Вагнер" 10 млрд рублів і золото, — росЗМІ

За словами журналістів, на минулих вихідних Євген Пригожин перебував у Москві. За грошима він послав водія з "довіреністю".

Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин отримав назад 10 мільярдів рублів, сотні тисяч доларів, а також 5 злитків золота від силовиків РФ. Усі кошти раніше були вилучені під час обшуків у Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє російське ЗМІ"Фонтанка".

Видання пише, що спочатку повертати гроші ніхто не збирався, проте потім втрутилася "обставина непереборної сили".

Повідомляється, що особисто Пригожин не їздив за днями в Санкт-Петербург. Однак, як припускають, минулими вихідними він перебував у Москві, де брав участь у якихось "нарадах".

За словами журналістів, Пригожин послав до Петербурга за грошиками водія з офіційним дорученням. Невідомо, як проходила процедура передачі коштів, але "навряд чи гроші перераховували".

У матеріалі йдеться, що в день обшуків Пригожин не заперечував причетності до грошей. Він заявляв, що цю суму приготували, щоб виплатити платню найманцям ПВК "Вагнер", а також роздати виплати родичам тих, хто загинув в Україні.

Нагадаємо, що 2 липня президент РФ Володимир Путін особисто зізнався у фінансуванні ПВК "Вагнер". За словами російського пропагандиста Дмитра Кисельова, угоди з Кремлем кейтерингового холдингу "Конкорд" і ПВК "Вагнер" обчислювалися майже 20 мільярдами доларів.

Потім росЗМІ озвучили нові подробиці фінансування "вагнерівців" Кремлем. За даними людини, близької до Міноборони РФ, російська держава утримувала "вагнерівців" протягом останніх дев'яти років, починаючи з 2014 року.

Після цього стало відомо, що Міноборони РФ розірвало угоду з компанією Пригожина. Кейтеринговий холдинг "Конкорд" займався організацією харчування російських солдатів, зокрема на окупованій території України. Тепер із компанії звільнено тисячі працівників.