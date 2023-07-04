Італія заморозила активи російських олігархів на суму 2 млрд євро, — Reuters

Згідно з останнім щорічним звітом підрозділу з боротьби з відмиванням грошей (UIF) Банку Італії, оновлена сума заморожених активів становить близько 2 мільярдів євро на кінець червня.

Внаслідок вторгнення Росії в Україну торік, Італія ухвалила рішення заморозити активи російських олігархів на приблизну суму в 2 мільярди євро. Про це повідомило агентство Reuters.

Відповідно до санкцій, накладених Європейським Союзом щодо Кремля, заморожені активи охоплюють банківські рахунки, розкішні вілли, яхти та автомобілі, що належать російським олігархам.

За останнім щорічним звітом підрозділу з боротьби з відмиванням грошей (UIF) Банку Італії, оновлена сума заморожених активів становить близько 2 мільярдів євро на кінець червня.

Керівник UIF Енцо Серата додав, що в рамках режиму санкцій було заморожено фінансові активи на суму близько 330 мільйонів євро, пов'язані з 80 особами.

До початку війни в лютому 2022 року італійські пляжі і порти були привабливим місцем відпочинку для заможних російських громадян, які часто купували нерухомість у престижних районах, таких як озеро Комо, Сардинія, Тоскана і Лігурійське узбережжя.

Деякі з олігархів, проти яких спрямовані ці заходи, подали апеляції до суду, зокрема російсько-узбецький металургійний і телекомунікаційний магнат Алішер Усманов.

У квітні італійський суд направив до Суду ЄС рішення про те, чи продовжувати заморожування його активів на суму понад 80 мільйонів євро.

Нагадаємо, що російські олігархи, майно яких перебуває під санкціями, вільно переміщаються світом на своїх приватних літаках. Вони обходять обмеження шляхом переоформлення та продажу бортів, після чого продовжують використовувати їх, як і до війни.

Також зазначимо, що війна в Україні продовжуватиме розоряти російську економіку, і до 2026 року вона втратить 190 мільярдів доларів.