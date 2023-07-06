У Білому домі знайдено білий порошок: перші тести свідчать, що це був кокаїн, — ЗМІ

Речовину було виявлено в "робочій зоні Західного крила", де розташований Овальний кабінет, пресцентр, а також офіси та робочі місця для співробітників президента.

Секретна служба США почала розслідування за фактом виявлення в Білому домі білого порошку. Про це пише The Washington Post 4 липня, посилаючись на двох офіційних осіб, знайомих із ситуацією.

У публікації йдеться, що за даними попереднього тесту, знайдена в неділю речовина є кокаїном.

"У нас є жовта смуга з написом гідрохлорид кокаїну", — повідомив пожежник із відділу небезпечних матеріалів округу Колумбія.

За словами представника Секретної служби США Ентоні Гульєльмі, зразок у лабораторію для подальшого тестування. Він також додав, що на момент виявлення речовини президента Джо Байдена не було в резиденції.

Повідомляється, що білий порошок був знайдений у "робочій зоні Західного крила" і не становить загрози. Влада зараз з'ясовує "причини та способи" того, як ймовірний кокаїн міг потрапити в Білий дім.

За даними Reuters, речовину було виявлено під час звичайної перевірки Секретною службою району. Як зазначають у виданні, у Західному крилі розташований Овальний кабінет, пресцентр, а також офіси та робочі місця для співробітників президента. Там регулярно бувають сотні людей.

Нагадаємо, що агенти ФБР, які 11 серпня провели обшук у колишнього президента США Дональда Трампа в його приватній резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, вилучили одинадцять комплектів секретних документів.

Раніше, 12 січня, у приватній резиденції президента США Джо Байдена було знайдено партію документів із секретними позначками. Папери було виявлено в гаражі разом зі спортивною машиною 1960-х років.