Президент Португалії Марселу Ребелу де Соза знепритомнів і потрапив до лікарні (відео)

Марселу Ребелу де Соза стало зле на сонці, через що політика довелося нести кільком людям. Чоловіка доставили до найближчої лікарні, а для госпіталізації використали пожежну машину.

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соза знепритомнів під час візиту до одного з факультетів Нового Лісабонського університету. Пожежники підхопили політика і доправили до лікарні, де йому надали медичну допомогу. Після цього президент поспілкувався з прем'єр-міністром і запевнив, що він "від цього не помре". Про інцидент розповіло видання Correio da manhã.

74-річний португальський політик перебував у Новому Лісабонському університеті, розташованому на узбережжі Коста-де-Капаріка неподалік від столиці Лісабона. Узбережжя від столиці відділяє гирло річки Тахо, яка впадає в Атлантичний океан.

Місцевість, де знепритомнів президент Португалії

Де Соза перебував просто неба і раптово знепритомнів — цей момент потрапив на відео, яке опублікували ЗМІ. Чоловіка негайно підхопили кілька кремезних чоловіків та занесли до приміщення.

Пізніше стало відомо, що його негайно доправили до найближчої лікарні Санта-Круз. При чому для перевезення використали пожежну машину, зазнають у ЗМІ.

У офіційному повідомленні пресслужби президента повідомили причину запаморочення: чоловік мало їв, відчував нудоту і слабкість. Один з посадовців — Фернандо Фрутуозо де Мело зі служби інформації — зазначив, що де Соза хотів відмовитись від госпіталізації і наполягав, що не планує змінювати сьогоднішній графік візитів.

Врешті з'ясувалось, що президент почуває себе добре. Він встиг поспілкуватись з прем'єр-міністром Антоніо Коста і навіть пожартував про свій стан: сказав, що від "цього не вмирають". Крім того, він зазначив, що медики випустили його з лікарні, надавши спеціальний прилад для вимірювання артеріального тиску.

Марселу Ребелу де Соза — політичний діяч, який двічі очолював Португалію: у 2016 році він набрав 52% голосів, у 2021 році — майже 61%. До цього — керував Соціал-демократичною партією, а в перервах між політичними посадами вів публіцистичну передачу на телебачення.

Нагадуємо, 21 червня стало відомо про партію допомоги, яку ЗСУ отримають від Португалії. Згідно з повідомленням міністра оборони цієї країни, в Україну надійдуть бронетранспортери та причіпні гаубиці калібру 105 мм.

Між тим кількома місяцями раніше португальські урядовці пообіцяли навіть танки Leopard. Тоді йшлося про поставку чотирьох бронемашин для ЗСУ.