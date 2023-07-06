Лукашенко заявив, що Путін не збирається "мочити" Пригожина, але "всяке в житті буває"

Олександр Лукашенко завірив, що голова ПВК "Вагнер" перебуває на волі, а його бійці прагнуть і надалі працювати на благо Росії. Реакція президента Володимира Путіна на заколот, зі слів лідера Білорусі, з часом стала м’якішою.

Президент РФ Володимир Путін не ліквідуватиме очільника російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина після військового заколоту на території країни-агресорки. Про це під час зустрічі з журналістами 6 липня заявив білоруський лідер Олександр Лукашенко, як передав кореспондент "БЕЛТА".

"Я не все знаю і знати не хочу, що стосується взаємин Путіна і Пригожина. Але треба розуміти, що Путін Пригожина знає набагато краще, ніж я", — сказав політик.

Лідер Білорусі зазначив, що Путін та Пригожин знайомі ще з часів, коли жили та працювали у Санкт-Петербурзі. За його словами, взаємини чоловіків були "дуже хороші".

"Пригожин знаходиться, я знаю абсолютно точно, на волі", — підкреслив Лукашенко.

Він повідомив, що неодноразово спілкувався з Пригожиним щодо подальших дій ворожої ПВК. Ексзаколотник казав, що найманці працюватимуть на благо РФ та виконуватимуть свій обов’язок "до кінця". Бійці планують укласти відповідні домовленості з органами влади.

"Що з ним буде далі? Ну, всяке в житті буває. Але якщо ви думаєте, що Путін такий капосний і злопам'ятний, що його завтра "замочать" десь… Ні, цього не буде", — заявив білоруський політик.

Лукашенко закликав не зводити внутрішній конфлікт у Росії до однієї особистості — Пригожина. Він нагадав, що в складі ПВК "Вагнер" були "герої РФ", нагороджені орденами та медалями. Лідер підкреслив, що нагороди вони отримували за те, що "по-справжньому" воювали.

"Тому занапастити такий підрозділ, я вважаю, було б неправильно", — підкреслив Лукашенко.

За його словами, першою реакцією Путіна на заколот, організований Пригожиним, були звинувачення бійців у зраді. Однак з часом, на думку лідера Білорусі, ставлення президента Росії стало менш емоційним.

"Я думаю, що з часом вона (реакція Путіна, — ред.), може, і не змінилася, оцінки, можливо, не змінилися, але стали набагато м'якше. І одна справа висловити на весь світ, а інша річ, що в тебе всередині", — зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, 4 липня Євгена Пригожина бачили у Санкт-Петербурзі. Очільник ПВК "Вагнер" з’явився в управлінні ФСБ РФ, щоб забрати свою зброю.

5 липня у ЗМІ опублікували фото з проведених в особняку та офісі Євгена Пригожина обшуків. Окрім зброї та злитків золота керівник "вагнерівців" мав "особисту кімнату для молитов" та вертолітний майданчик.