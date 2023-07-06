Не тільки гроші: нотаріус розсекретив заповіт Сільвіо Берлусконі (фото)

Колишній прем'єр-міністр залишив своїм дітям сімейний холдинг, а братові, партнерці та помічнику — мільйони євро.

Заповіт покійного експрем'єра і медійного мільярдера Сільвіо Берлусконі було розкрито в середу, 5 липня, перед двома юристами, Лукою Фоссаті з юридичної фірми Chiomenti і Карло Ріміні, повідомляє Ansa.

Заповіт Берлусконі — що політик заповів родині

За словами джерел видання, Фоссаті представляв інтереси двох старших дітей Берлусконі від першого шлюбу — Марини і П'єра Сільвіо, а Ріміні представляв трьох дітей від другого шлюбу — Барбару, Елеонору і Луїджі.

Діти Сільвіо Берлусконі Фото: dzen

У заповіті зазначено, як Берлусконі хотів, щоб його 61% акцій сімейної холдингової компанії Fininvest були розділені між його дітьми.

Сукупна частка двох дітей від першого шлюбу медійного мільярдера зростає до 53%, причому обидва мають рівні частки. Марина Берлусконі — голова Fininvest, а П'єр Сільвіо Берлусконі — генеральний директор Mediaset.

Інша частина холдингу розділена між трьома дітьми Берлусконі від другого шлюбу, Барбарою, Елеонорою і Луїджі Берлусконі.

Заповіт не залишає нікого в одноосібному контролі над Fininvest SpA, заявила Марина Берлусконі від імені всіх п'яти братів і сестер.

"Отримавши останню волю і заповіт нашого батька Сільвіо Берлусконі, Маріна, П'єр Сільвіо, Барбара, Елеонора і Луїджі Берлусконі повідомляють, що жоден суб'єкт не здійснюватиме загальний індивідуальний непрямий контроль над Fininvest SpA, який раніше здійснював сам батько", — ідеться в заяві.

Нотаріус, який оголосив заповіт, найближчим часом реалізує відповідні юридичні вимоги.

Також Берлусконі залишив 100 мільйонів євро своєму братові Паоло і ще 100 мільйонів євро своїй останній партнерці, 33-річній Марті Фаскіне.

Сільвіо Берлусконе з Мартою Фаскіне Фото: starhit

Заповіт Берлусконі — політик не забув друга

30 мільйонів євро він залишив своєму колишньому помічнику Марчелло Дель Утрі, колишньому сенатору Forza Italia, який відсидів чотири роки у в'язниці та ще один — під домашнім арештом за звинуваченням за зовнішню участь у мафіозній асоціації.

Берлусконі та Марчелло Утрі Фото: ANSA

Утрі заявив, що він нічого не зробив, щоб покійний експрем'єр і медіа-магнат Сільвіо Берлусконі залишив йому 30 мільйонів євро у своєму заповіті: "Відсьогодні вранці я тільки те й робив, що плакав: не стільки через матеріальний жест, скільки тому, що він показав велич людини. Я був шокований. Він мені нічого не винен".

Сенатор повідомив, що з Берлусконі був знайомий понад 60 років і він завжди йому допомагав, навіть в університеті давав списувати.

Берлусконі помер минулого місяця у віці 86 років після боротьби з лейкемією. Статки Берлусконі на момент його смерті минулого місяця оцінювали у понад шість мільярдів євро.

12 червня Фокус писав про те, чим, крім політики, прославився Сільвіо Берлусконі. Сільвіо Берлусконі, який отримав від співвітчизників прізвисько "Кавальєрі" (лицар), помер у міланській лікарні "Сан-Раффаеле". Йому було 86 років.

А торік він відсвяткував "символічне весілля" зі своєю подругою Мартою Фашиною (або Фаскіною), членом парламенту від його партії Forza Italia. Урочистість відбулася на Villa Gernetto в місті Лесмо, на північ від Мілана. Офіційно Берлусконі не зміг з нею одружитися через п'ятьох своїх дітей, які були проти того, щоб Марта претендувала на його мільярдні статки.