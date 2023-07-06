"Я виглядаю ледь на 50": Далай-лама відзначає 88-річчя

Тибетський духовний лідер, який виступає за захист рідної буддійської культури Тибету, у свій день народження перебуває в гарному настрої і не втрачає почуття гумору.

6 липня тибетський духовний лідер Далай-лама святкує свій 88-й день народження. Сотні прихильників і вигнаних тибетців заповнили його індійську штаб-квартиру на схилі пагорба в Дхарамсалі, повідомляє Associated Press.

Коли духовний лідер прибув у своєму відкритому пересувному фургоні, щоб очолити урочистості на подвір'ї храму Цуглакханг, прикрашеному тибетськими і буддійськими прапорами та портретами, артисти виконали традиційні вітальні мелодії.

"Ми святкуємо мій 88-й день народження, але подивіться на мене, я виглядаю навряд чи на 50", — посміхаючись, сказав Далай-лама.

Місто на схилі пагорба Дхармсала він зробив своєю штаб-квартирою відтоді, як втік із Тибету після невдалого повстання проти китайського правління 1959 року.

Далай-лама заперечує, що він сепаратист, і каже, що виступає тільки за істотну автономію і захист рідної буддійської культури Тибету.

У квітні Далай-лама зіткнувся з широкою критикою після того, як в Інтернеті з'явилося відео, на якому він цілує маленького хлопчика в губи і каже: "Посмокчи мій язик". Кадри викликали негативну реакцію в мережі, і користувачі соціальних мереж засудили його поведінку як недоречну.

Пізніше Далай-лама вибачився в заяві, розміщеній на його офіційному сайті. У ній йшлося про те, що він шкодує про інцидент і бажає "вибачитися перед хлопчиком і його сім'єю, а також перед його численними друзями в усьому світі за біль, який могли заподіяти його слова".

Також повідомлялося, що Далай-лама назвав монгольського хлопчика реінкарнацією духовного лідера і викликав гнів Китаю. Народжену в США монгольську дитину вже назвали реінкарнацією третього за важливістю духовного лідера тибетського буддизму Халха Джецуна Дхампи Рінпоче.