Після аварії "Титана": компанія ОceanGate призупинила діяльність (скріншот)

Як відомо, на борту батискафа "Титан", який зазнав аварії під час занурення до знаменитого лайнера "Титанік", загинув засновник компанії Стоктон Раш. Разом із ним на борту перебували ще четверо учасників експедиції. Усі вони загинули.

Компанія OceanGate повідомила про припинення дослідницької та комерційної діяльності після загибелі екіпажу батискафа "Титан", що прямував до знаменитого лайнера "Титанік", затонулого в минулому столітті. Інформація про це з'явилася на сайті компанії.

"OceanGate призупиняє всю свою дослідницьку та комерційну діяльність", — ідеться в повідомленні, опублікованому в шапці сайту.

Скриншот сайту компанії OceanGate

Нагадаємо, 19 червня стало відомо, що в Атлантичному океані недалеко від місця аварії "Титаніка", зник підводний апарат "Титан", що належить компанії OceanGate Expeditions. Батискаф здійснював туристичні поїздки та занурення до місця затонулого у квітні 1912 року внаслідок зіткнення з айсбергом трансантлантичного пароплава, що затонув у квітні 1912 року. Як відомо, "Титанік" лежить на глибині 3,8 кілометра на дні Північної Атлантики. Підводний апарат "Титан" зник із радарів 18 червня через годину і 45 хвилин після початку занурення.

На борту перебували п'ятеро членів екіпажу. Серед них були засновник компанії-оператора OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французький акванавт і дослідник "Титаніка" Поль-Анрі Наржоле, британський мільярдер Хеміш Хардінг, пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд і його син 19-річний Сулейман.

Через кілька днів, 22 червня, дослідники знайшли уламки, які вказують на те, що "Титан" зруйнувався внаслідок імплозії — спрямованого назовні вибуху під впливом товщі води. За даними Берегової охорони США, з великою ймовірністю всі члени екіпажу загинули миттєво.

Фокус також писав, що, на думку професора фізики Північно-Східного університету Аруна Бансіла, важливим фактором, що призвів до імплозії, могло стати те, що батискаф здійснював кілька глибоководних занурень і зносив корпус, що зробило його більш схильним до подібної катастрофи.