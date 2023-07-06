Люди заблоковані у вогні: у великому бізнес-центрі Москви сталася пожежа (відео)

За даними росЗМІ, загоряння сталося на другому поверсі чотириповерхової адміністративної будівлі. Унаслідок пожежі постраждало 3 людини.

У Москві гасять пожежу у великому бізнес-центрі на 3-й вулиці Ямського поля. Із будівлі врятували 11 осіб, троє з них постраждали. Про це повідомляє московське видання MSK1.RU.

За даними видання, відкрите горіння вже ліквідували. У столичному управлінні МНС повідомили, що загоряння сталося на другому поверсі чотириповерхової адміністративної будівлі. Там розташовані танцювальні та театральні студії, деяким відвідувачам під час евакуації шлях перегородив вогонь.

Російський Telegram-канал "Shot" уточнює, що в будівлі опинилися заблоковані кілька людей. Через дим вони не можуть покинути офіси і просять про допомогу. Займання, за деякими даними, сталося на складі одягу, який розташовується на другому поверсі чотириповерхової будівлі. На місці працюють спецслужби.

Тим часом московська прокуратура повідомляє, що гасіння пожежі ще триває, а інформація про постраждалих уточнюється. Відомство контролює встановлення обставин і причин пожежі.

Нагадаємо, що 29 червня в Нижньому Новгороді сталася масштабна пожежа, дим від якої можна було побачити в різних частинах міста.

А також росЗМІ 29 червня повідомили, що в Санкт-Петербурзі пенсіонерка намагалася спалити офіс "Сбербанка", вигукнувши "Слава Україні".