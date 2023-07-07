Російського туриста з дамою серця віддухопелили працівники готелю у Туреччині (відео)

Росіянин, який приїхав із дружиною до Туреччини, надовго запам'ятає відпочинок у турецькому готелі. Працівники закладу не лише виштовхали його на вулицю, але і трохи потовкли з виховною метою.

В Туреччині в готелі в Noxinn Deluxe в Аланії під час відпочинку відлупцювали російського туриста. Відео побиття оприлюднив російський телеграм-канал "КрышаТурДома".

На оприлюднених кадрах немає зав'язки історії, але є її безпосередня кульмінація — троє працівників готелю товчуть російського туриста на вулиці біля закладу. Його дружина тим часом фільмує побиття на відео і коментує, що саме працівники готелю показують "турецьку гостинність" її чоловікові.

На іншому відео дружина побитого росіянина прямує до рецепції, де з допомогою триповерхової складної словесної конструкції з російської ненормативної лексики вимагає у працівника рецепції викликати швидку.

"Я сказала, лікаря виклич, бл*дь. Лікаря виклич, довбо**б. Я тобі ще раз кажу, довб**б, сран*й", — промовляє до працівника готелю російська туристка.

Сам працівник рецепції може сміливо отримати медаль "за витримку", оскільки він взагалі не реагує на лемент росіянки і продовжує спокійно виконувати свою роботу та оформлювати інших туристів у готель.

Сама ж громадянка РФ пояснила російському телеграм-каналу "КрышаТурДома", що приводом для конфлікту стала відсутність реакції на їхню скаргу, мовляв, у росіян двічі скинули пляшку з водою з балкона, але адміністрація нічого не зробила.

Дружина побитого туриста нібито висловила своє невдоволення представнику готелю. Там їх проігнорували, а один із охоронців заявив, що "вони росіяни, заслужили на це, так їм і треба".

Це обурило жінку, вона дістала телефон та попросила повторити слова на відео. Охоронець замахнувся на неї і спробував вирвати телефон, а її чоловік заступився. Почалася бійка, на нього навалилися вже троє.

Епілогом історії стало те, що росіянин буде тепер ніжитися не під палючим сонцем на пляжі в Аланії, а під крапельницями у лікарняній палаті.

Нагадаємо, що у Польщі організували рятувальну операцію через п'яного білоруського туриста. За пів години його знайшли — він був п'яний і спав у кущах неподалік від пляжу.

Раніше повідомлялося, що у Туреччині виселили з готелю неадекватного росіянина. Він обурювався тим, що українці ще не загинули після прильотів аеробалістичних ракет "Кинджал" і заявив, що вбивав українців на Донбасі.