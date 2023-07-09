Небезпечний тренд в TikTok: у поліції попередили, що вже четверо зламали собі шиї (відео)

У соцмережах набрав популярності виклик, який полягає в стрибку з човна під час руху. Правоохоронці застерігають не повторювати трюк, який вбив чоловіка на очах у власних дітей.

В TikTok став вірусним новий тренд — стрибати з човна на швидкості. Він забрав життя вже чотирьох людей. Про небезпеку написали 9 липня у Mirror.

У лютому у штаті Алабама сталася трагедія. Чоловік вирішив повторити трюк з відео в інтернеті та стрибнув з човна під час відпочинку з родиною. Він загинув на очах у власних дітей.

Влада у США застерігає людей від участі в популярному "виклику", внаслідок якого загинули вже щонайменше чотири людини. Правоохоронці закликають не наражати себе на небезпеку, повторюючи стрибки з човнів, побачені в TikTok.

"За останні шість місяців ця тенденція призвела до того, що багато людей зламали собі шиї, коли на швидкості врізалися у воду, і потонули, попередила влада", — йдеться у публікації.

Капітан рятувального загону Джим Денніс заявив, що щонайменше чотирьох випадків утоплення за останні пів року було легко уникнути. Загиблі, з його слів, знімали відео для соцмереж.

"Пошук #boatjumping у популярній платформі приводить до численних відео людей, які стрибають зі швидкісних човнів. Хоча цей тренд існує вже кілька років, він став небезпечно популярним з початку 2023 року", — пояснили у медіа.

Капітан Денніс зазначив, що смерть жертв тренду наступає миттєво. Він припустив, що до трагічних наслідків призводить бажання "похизуватись перед друзями" у соцмережах.

Рятувальник пояснив, що стрибок у воду з човна на швидкості можна порівняти зі стрибком у бетон. З його слів, людина може легко загинути або залишитись паралізованою на все життя через те, що її голова та шия незахищені.

Американські правоохоронці підкреслили, що перегляди не вартують життя. Водночас журналісти проінформували, що тепер попередження бачать і користувачі TikTok на платформі. Частина відео, підписаних #boatjumping, тепер містять додатковий напис про ймовірне травмування через повторення знятого трюку.

Попередження від TikTok під відео з викликом Фото: Скріншот

Нагадаємо, вранці 9 липня у місті Клівленд сталася масова стрільба. За даними поліції, постраждали щонайменше дев’ять осіб.

Вчені виявили у Новій Зеландії два скам’янілих черепи стародавніх пінгвінів. Завдяки цьому відкриттю вчені припустили, що три мільйони років тому на Землі жили ще менші пінгвіни, ніж існують зараз.