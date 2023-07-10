"Прихований ядерний шантаж": КНДР погрожує США через стратегічний атомний підводний човен

У Північній Кореї відправку підводного човна США до Корейського півострова назвали дуже небезпечною ситуацією, яка посилить військову напругу.

Північна Корея засудила намір Сполучених Штатів Америки відправити стратегічний атомний підводний човен до Південної Кореї. У КНДР попередили, що це "може викликати найгіршу кризу ядерного конфлікту на практиці". Про це пише видання Yonhap News Agency.

Так, США зобов’язалися надіслати до Південної Кореї підводний човен, здатний нести ядерні ракети. Про це йдеться у Вашингтонській декларації, яку підписали президент Південної Кореї Юн Сук Йолем і президент США Джо Байден під час їхнього саміту у Вашингтоні в квітні.

"Розгортання американського стратегічного атомного підводного човна з ядерними боєголовками на Корейському півострові означає, що американська стратегічна ядерна зброя з’явиться на півострові вперше з 1981 року", — йдеться в заяві представника Міністерства оборони КНДР. Центральне агентство новин Кореї (KCNA).

"Це дуже небезпечна ситуація, оскільки вона призведе до більш критичного стану регіональної військової напруги та може спровокувати найгіршу кризу ядерного конфлікту на практиці. Північна Корея має чітко продемонструвати, як вона буде протидіяти, щоб перешкодити США з легкістю здійснювати такі безрозсудні дії", — прокоментував виданню подію неназваний спікер.

Він назвав план США відправити стратегічний атомний підводний човен на півострів "найприхованішим ядерним шантажем" Північної Кореї. Крім того, спікер звинуватив американський літак-розвідник у вторгненні в повітряний простір КНДР, погрожуючи, що немає жодних гарантій, що такий літак не буде збитий.

"Зокрема, стратегічний літак-розвідник ВПС США кілька разів незаконно вторгся в недоторканний повітряний простір КНДР над її Східним морем на десятки кілометрів", — сказав спікер.

Чиновник згадав минулі інциденти, коли Північна Корея збила американські літаки, зокрема літак-розвідник EC-121 у 1969 році та військовий вертоліт у 1994 році.

Тим часом військові Південної Кореї відкинули твердження Північної Кореї про порушення її повітряного простору як "неправдиві" та описали польоти американських засобів повітряного спостереження навколо півострова як частину регулярних заходів зі спостереження.

"(Ми) суворо закликаємо негайно припинити дії, які створюють напругу через такі неправдиві твердження", — сказав журналістам речник Об’єднаного комітету начальників штабів полковник Лі Сон Джун.

Нагадаємо, що на пленумі Центрального комітету Трудової партії Північної Кореї у червні було оголошено плани щодо подальшого нарощування виробництва ядерної зброї.

Раніше повідомлялося, що 28 березня Кім Чен Ин наказав збільшити ядерний арсенал КНДР "у геометричній прогресії". Лідер країни закликав своїх військових бути готовими до застосування ядерної зброї в будь-який час.