Для гарантування безпеки: Північна Корея має намір збільшити ядерний арсенал

Керівництво КНДР закликає оборонну сферу зберігати фокус на розробці озброєнь і зміцненні ядерного потенціалу задля безпеки на півострові.

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На пленумі Центрального комітету Трудової партії Північної Кореї було оголошено плани щодо подальшого нарощування виробництва ядерної зброї. Про це повідомляє видання Yonhap.

Під головуванням лідера партії Кім Чен Ина в Північній Кореї обговорювалися оборонні й дипломатичні стратегії країни у зв'язку зі змінами в міжнародній ситуації.

Наголошується, що керівництво країни закликає оборонну сферу зберігати фокус на розробці озброєнь і зміцненні ядерного потенціалу.

"Керівна партія чітко заявила про готовність збільшити виробництво потужної ядерної зброї для протидії змінам у безпеці на Корейському півострові", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 квітня сестра Кім Чен Ина звинуватила Україну в прагненні отримати ядерну зброю. За даними журналістів, Кім Е Чжон розкритикувала президента Володимира Зеленського за нібито його висловлювання про зброю цього типу.

28 березня Кім Чен Ин наказав збільшити ядерний арсенал КНДР "у геометричній прогресії". За даними північнокорейських державних ЗМІ, лідер країни закликав своїх військових бути готовими до застосування ядерної зброї в будь-який час.

Крім того, Кім Чен Ин 11 квітня натякнув на "наступальну" ядерну експансію, щоб протистояти Сполученим Штатам Америки та Південній Кореї. Пхеньян вважає, що спільні військові навчання Вашингтона та Сеула мають агресивний характер. У зв'язку з цим лідер КНДР наказав збільшити чисельність армії за короткий термін.