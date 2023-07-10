США ліквідували лідера ІДІЛ у Сирії: операції перешкоджали російські винищувачі
Удар по ватажку ІДІЛ у Сирії був здійснений безпілотником MQ-9.
Сполучені Штати Америки заявили, що за допомогою безпілотника вбили лідера терористичної організації ІДІЛ Усаму аль-Мухаджера. Про це повідомляють у пресрелізі Центрального Командування Збройних сил США.
"Ми чітко дали зрозуміти, що ми залишаємось відданими розгрому ІДІЛ у всьому регіоні. ІДІЛ залишається загрозою не лише для регіону, але й за його межами", — сказав начальник Центрального командування США (CENTCOM) генерал Майкл Курілла.
Він уточнив, що удар по ватажку ІДІЛ було завдано у п'ятницю, 7 липня.
Військові вказують, що цей удар порушить і погіршить здатність ІДІЛ планувати та проводити терористичні атаки.
За даними CENTCOM, під час операції жоден цивільний не загинув, а безпілотники, які використовували для атаки, цього дня впродовж 2 годин переслідували російські винищувачі.
Генерал-лейтенант ВПС Алексус Гринкевич сказав, що літаки "скидали сигнальні ракети перед безпілотниками та пролетіли небезпечно близько, ставлячи під загрозу безпеку всіх залучених літаків".
Нагадаємо, що суд у Тегерані ухвалив, що США мають виплатити 312,9 млн доларів як компенсацію збитків сім'ям жертв терактів ІДІЛ у 2017 році, внаслідок яких загинули щонайменше 17 людей.
Раніше повідомлялося, що 3 квітня, США провели воєнну операцію на території Сирії і ліквідували Халіда Аїда Ахмада аль-Джабурі, одного з головних лідерів "Ісламської держави".