100 днів одне й те саме: Навальному щодня доводиться слухати повідомлення Путіна (фото)

Російський опозиціонер Олексій Навальний сто днів слухає одну і ту ж промову Володимира Путіна. Керівництво колонії, де перебуває противник кремлівського режиму, стверджує, що це частина "виховної роботи".

У понеділок, 10 липня, російський опозиціонер Олексіяй Навальний повідомив, що протягом ста днів йому щовечора доводиться слухати промову Володимира Путіна. Відповідний допис Навальний опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Я кажу нашому політруку: ви хоч нормальні? Зробіть ще один виступ Путіна", — написав він.

Але, керівництво колонії відповідає, що оскільки виступ Володимира Путіна перед Федеральними зборами був присвячений ситуації в 2023 році, Навальний буде слухати послання протягом року.

"Буде інше повідомлення — ми його вислухаємо", — відповів працівник колонії. Він також заявив, що послання президента Росії було відібрано на основі доручень про виховну роботу.

Хто такий Олексій Навальний

Олексій Навальний — російський опозиціонер. Став відомим як організатор демонстрацій проти корупції в Росії, а також проти президента Володимира Путіна і його уряду. Лауреат Премії імені Сахарова 2021 року.

Олексія Навального заарештували в січні 2021 року. Потім він повернувся до Росії з Німеччини, де проходив лікування у зв'язку зі спробою його отруєння. Через місяць його засудили за нібито фінансові злочини. Його засудили до дев'яти років колонії суворого режиму.

Ще через два місяці його звинуватили в створенні екстремістської організації, а потім список звинувачень розширили за пропаганду тероризму та реабілітацію нацизму. Кремль звинувачує його в "екстремізмі", за що Навального можуть засудити до 30 років у новому суді.

У січні 2014 року партія "Народний Альянс" на чолі з О. Навальним висловила підтримку учасникам Майдану та засудила силовий сценарій придушення акції протесту з боку влади. Також у заяві йшлося, що членство України в Євросоюзі не суперечить інтересам Росії, яка також має рухатися до європейських цінностей.

У жовтні 2014 року в інтерв'ю на радіо "Эхо Москвы" Навальний заявив, що хоча Крим незаконно окуповано з грубими порушеннями міжнародного права, але Навальний вважає його частиною Росії, що залишиться нею і в найближчому майбутньому до складу України не повернеться.

2 червня Фокус писав про те, що Навальний розповів, що йому не дозволили взяти до ШІЗО. Російський політик також просив адміністрацію колонії дозволити тримати в камері хруща і запропонував присвоїти 10-й дан по карате співкамернику, який убив людину голими руками.

Нагадаємо, що українські політики відреагували на документалку про Навальне, яка отримала "Оскар". Українська громадськість різко висловилася про рішення журі Американської кіноакадемії нагородити авторів фільму, присвяченого Росії та її внутрішній політиці.