Угорська авіакомпанія Wizz Air зняла з рейсу українця без ноги: у МЗС відреагували

За словами спікера зовнішньополітичного відомства, пасажир літака ніколи не служив у лавах ЗСУ і не є ветераном, а інвалідність він отримав унаслідок ДТП багато років тому.

В ізраїльському аеропорту Тель-Авіва працівники угорської авіакомпанії Wizz Air примусово висадили з літака до Варшави українського громадянина. Співробітники міністерства закордонних справ розшукали його. Як з'ясувалося, чоловік ніколи не служив у лавах ЗСУ і не є ветераном. Про це 11 липня повідомив речник відомства Олег Ніколенко.

Український консул надав допомогу Олександру, забезпечивши його можливістю сісти на рейс до Європи і згодом дістатися до рідних в Україні.

"Наш громадянин ніколи не служив у лавах ЗСУ і не є ветераном. Інвалідність він отримав унаслідок ДТП багато років тому. Але він український громадянин, тому для нас було обов'язком надати йому допомогу", — пояснив речник МЗС України.

Незважаючи на те, що авіакомпанія надала офіційні вибачення, права українського громадянина було порушено. За словами Ніколенка, Міністерство закордонних справ ретельно стежитиме за розвитком цієї ситуації.

"Очікуємо завершення службового розслідування, притягнення винних до відповідальності та виконання авіаперевізником зобов'язань перед пасажиром", — додав він.

Що передувало?

Угорська авіакомпанія Wizz Air зняла українця з протезом із рейсу Тель-Авів — Варшава. Організація наголосила на своєму обов'язку відмовити в посадці пасажиру, якщо його стан здоров'я "може становити загрозу під час польоту". Згодом авіаперевізник вибачився за інцидент, що стався.

Відповідно до інформації, опублікованої в Jerusalem Post, український пасажир був ветераном, який повертався в Україну після лікування в Ізраїлі. Проте Міністерство закордонних справ України стверджує, що Олександр не мав військового статусу.

Нагадаємо, на початку серпні стало відомо, що компанія Wizz Air Abu Dhabi, дочірня компанія відомого угорського лоукостера, готова відновити польоти з Абу-Дабі до Москви. На сайті з'явилися квитки на рейси, починаючи з 3 жовтня.

Однак пізніше, після хвилі критики, що обрушилася на компанію, Wizz Air відмовився від цієї ідеї.