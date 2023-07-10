Угорська Wizz Air примусово зняла з рейсу українця, який втратив ногу на війні, — ЗМІ (відео)

Співробітники авіакомпанії зняли з рейса ветерана з ампутованою ногою. Чоловік півтори години стояв у літаку, спираючись на милиці. За інформацією журналістів, ветеран летів додому, де його чекала родина.

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В ізраїльському аеропорту Тель-Авіва працівники угорської авіакомпанії Wizz Air примусово висадили з літака до Варшави українського ветерана. Він не міг сидіти на своєму місці через протез кінцівки, повідомило медіа Nexta.

За інформацією журналістів, військовий втратив ногу на війні та летів до своєї родини в Україну. Чоловік не міг сісти на своє місце через протезування. Він простояв у кутку літака півтори години, спираючись на милиці. Згодом чоловік впав і пошкодив руки.

Екіпаж літака заявив, що він поводився "неадекватно", і тому був змушений покинути рейс.

Після інциденту у компанії Wizz Air пояснили ситуацію та публічно попросили вибачення на офіційній сторінці.

"Ми приносимо вибачення за викликане невдоволення щодо ситуації з пасажиром на нашому нещодавньому рейсі з Тель-Авіва до Варшави. Безпека є нашим пріоритетом номер один, тому екіпаж відповідальний за те, щоб усі пасажири були готові до перельоту або ж мали супровід для допомоги", – заявили після інциденту у Wizz Air.

Нагадаємо, восени в Україні з'являться спеціальні помічники для ветеранів. Демобілізовані українці зможуть отримувати допомогу у сервісних центрах, зокрема і в електронному форматі. У відділеннях ЦНАП хочуть створити спеціальні "ветеранські вікна".

Також, 16 травня Фокус писав про те, що адвокат Джамал Стаценко надав детальну інструкцію як набувати статусу учасника бойових дій тим, хто вступив до лав захисників України після 24 лютого 2022 року.