Убивцю із секти Чарльза Менсона звільнили через 53 роки у в'язниці

Леслі Ван Гаутен була засуджена на довічний термін за вбивство сім'ї Ла-Бьянка. У вбивстві Шарон Тейт, дружини режисера Романа Поланскі, вона не брала участі.

Леслі Ван Гаутен, член так званої "сім'ї Чарльза Менсона", послідовники якої вбили акторку Шарон Тейт, її гостей і сім'ю Ла-Б'янка, була звільнена у 73 роки. Вона відсиділа 53 роки зі свого довічного терміну. Про це пише Daily Mail.

За словами її адвоката Ненсі Тетро, Леслі відвезли в тимчасове житло. Це сталося після того, як губернатор Гевін Ньюсом заявив, що не перешкоджатиме її звільненню.

За даними Каліфорнійського департаменту виправних установ і реабілітації, Ван Хаутен, наймолодший член секти Менсона, була "звільнена під нагляд за умовно-достроковим звільненням".

Слухання у справі Леслі Ван Гаутен у 2002 році Фото: Getty Images

За словами її адвоката Ненсі Тетро, 73-річна Леслі, як очікують, проведе близько року в тимчасовому житлі, вивчаючи базові навички, як-от похід до продуктового магазину та отримання дебетової картки.

Ван Гаутен відбувала довічне ув'язнення за допомогу послідовникам Чарльза Менсона в убивстві 1969 року Лено Ла-Бьянкі, бакалійника з Лос-Анджелеса, і його дружини Розмарі.

Раніше губернатор Ньюсом тричі відхиляв умовно-дострокове звільнення Ван Гаутен, але в травні апеляційний суд штату відхилив його останню відмову в умовно-достроковому звільненні.

Розчарований Ньюсом сказав у своїй заяві: "За більш ніж 50 років після того, як секта Менсона скоїла ці жорстокі вбивства, сім'ї жертв усе ще відчувають на собі наслідки".

Чарльз Менсон і його послідовники та жертви

"Вона все ще намагається звикнути до думки, що це реально. Вона перебуває у в'язниці вже 53 роки. Їй потрібно навчитися користуватися банкоматом, не кажучи вже про мобільний телефон, не кажучи вже про комп'ютер", — сказала адвокат Леслі.

Леслі Ван Гаутен було 19 років, коли вона та інші члени культу зарізали ножем бакалійника Ла-Б'янку і його дружину в рамках божевільного плану Менсона з розпалювання расової війни.

Вона розповіла як утримувала Розмарі, коли її вбивали, вдаривши ножем у живіт 16 разів. Також Леслі зізналася, що допомогла Патриції Кренвінкль, Чарльзу "Тексу" Вотсону і Клему Грогану розрізати тіло Лено Ла-Бьянкі, перш ніж розмазати кров пари по стінах. Вона витерла відбитки пальців з усіх поверхонь і випила шоколадне молоко з холодильника вбитої пари.

Лено Ла-Бьянка та його дружина Розмарі

Убивство сім'ї Ла-Б'янка сталося наступного дня після того, як послідовники Менсона вбили вагітну акторку Шерон Тейт і ще чотирьох осіб, які були у неї в гостях. Ван Гаутен не брала участі у вбивстві Тейт.

Протягом багатьох років Леслі Ван Гаутен говорила, що шкодує про вбивства, стверджуючи, що вона психічно хвора і стала ненормальною після вживання ЛСД, вважаючи, що Менсон був "Ісусом Христом".

Спочатку її було засуджено до смертної кари за свої злочини, але її вирок скоротили до довічного ув'язнення після того, як смертну кару оголосили поза законом у Каліфорнії 1972 року.

Кілька родичів жертв Менсона висловилися проти звільнення Ван Гаутен.

"Моя сім'я і я вбиті горем, тому що нам знову нагадали про всі ті роки, коли з нами не було батька і мачухи", — сказала Корі Ла-Б'янка, дочка Лено.

Востаннє Леслі Ван Гаутен з'являлася на публіці 1977 року, коли її перевозили в іншу в'язницю.

85-річна Кей Гінман Мартлі, чий двоюрідний брат Гері Гінман був жорстоко вбитий у липні 1969 року членами культу Менсона, сказала, що побоюється, що звільнення Ван Гаутен може призвести до звільнення чотирьох інших вбитих, які вижили, вбивць Менсона.

Патриція Кренвінкель наразі перебуває в тій самій в'язниці, де утримувалася Ван Гаутен.

Брюс Девіс, "права рука" Менсона, перебуває в каліфорнійській чоловічій колонії в Сан-Луїс-Обіспо, Чарльз "Текс" Вотсон — у виправному закладі в Сан-Дієго, а Боббі Босолей — у каліфорнійському медичному закладі у Вакавіллі.

"Я не можу повірити, що Каліфорнія зробила б це, що вони дозволили вбивці вийти на свободу. Мене не хвилює, що каже ця жінка, якщо вона каже, що шкодує. Їй винесли смертний вирок, а потім замінили на довічне ув'язнення, і забули додати це прокляте "без права дострокового звільнення". Я просто розлючена і не знаю, що робити", — сказала Кей Мартлі.

Нагадаємо, секта Чарльза Менсона, або як її називали "Сім'я Менсона" зізналася в семи вбивствах.

Сам Менсон помер у в'язниці 2017 року природною смертю у віці 83 років після майже півстоліття за ґратами. Його кремували, а його прах розвіяли в неназваному місці.

Трейлер фільму "Одного разу в Голлівуді"

За історією Чарльза Менсона був знятий фільм Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". Але в ньому, за сюжетом, історія закінчувалася не так похмуро.