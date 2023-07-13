Люди непритомніють і вмирають: в Європу прийшла "церберська спека", яка б'є температурні рекорди

Жителям окремих країн Європи доведеться буквально виживати в умовах жахливої спеки. Подекуди температура може сягати 48,8°С.

По частині південної Європи та північно-західної Африки прокотилася хвиля спеки, яка може побити рекордні температури найближчими днями. Про це пише BBC News.

Очікується, що в деяких частинах Іспанії, Франції, Греції, Хорватії та Туреччини температура перевищить 40°С. В Італії температура може сягати 48,8°С.

У 10 містах, включаючи Флоренцію та Рим, оголошено червоне попередження.

Італійські ЗМІ повідомили про смерть від спеки 40-річного дорожнього працівника на півночі Італії. Він наносив дорожню розмітку, знепритомнів від спеки. Його доправили до лікарні, де він згодом помер.

"Ми зіткнулися з нестерпною спекою", – написав у Twitter італійський політик Нікола Фратоянні.

Графіка, яка показує сильну спеку по всій Європі

Кілька туристів Італії вже також втрачали свідомість через тепловий удар.

Очікується, що хвиля Цербера, названа Італійським метеорологічним товариством на честь триголового чудовиська, зображеного в пеклі Данте, принесе екстремальні умови в найближчі кілька днів. Метеорологічна служба каже, що температура досягне піку в п’ятницю, а BBC Weather повідомляє, що на великих ділянках південної Європи температура може становити від мінімуму до середини 40 градусів – і, можливо, вище.

Передбачається, що спека триватиме до кінця тижня.

Торік у Європі через спеку загинуло понад 60 тисяч людей. Є побоювання, що ця спека може спричинити набагато більше смертей цього літа. Експерти кажуть, що періоди винятково спекотної погоди стають все більш частими, а зміна клімату означає, що рекордні температури тепер є нормою.

Європейський центр середньострокових прогнозів погоди заявив, що в усьому світі червень цього року став найспекотнішим за всю історію спостережень.

Нагадаємо, що 2023 рік б'є всілякі температурні рекорди й дослідники припускають, що це ще не межа — вже наступного року людство зіткнеться з пекельною спекою.

Раніше повідомлялося, що учені назвали критичну температуру, яку здатна витримати людина. Коли температура навколишнього середовища вища за поріг у 50°С, людському тілу буквально доводиться працювати на знос.