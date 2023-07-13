"Я не сумніваюся": керівник Пентагону пояснив, коли Україна вступить до НАТО

Ллойд Остін зазначив, що надалі будуть здійснені кроки, щоб забезпечити Києву набір можливостей для протидії російській агресії.

Україна стане частиною Північноатлантичного альянсу після закінчення війни. Про це заявив в інтерв'ю CNN під час саміту НАТО у Вільнюсі заявив керівник Пентагону Ллойд Остін.

Він зазначив, що вступ України до Альянсу відбудеться. Рішення, які були ухвалені на заході, зі слів Остіна, заспокоїли президента Володимира Зеленського.

"Я не сумніваюся, що це відбудеться", – заявив Остін.

Відповідаючи на запитання, наскільки близька Україна до стандартів НАТО, Остін відповів, що "є ще над чим працювати". Керівник Пентагону зазначив, що надалі будуть здійснені кроки, щоб забезпечити Україні набір можливостей.

"Ми робимо цю роботу зараз, коли вони ведуть війну, і вже багато було зроблено, і потрібно буде зробити більше", – пояснив американський посадовець.

Підсумки саміту НАТО у Вільнюсі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що майбутній вступ до Альянсу це має бути по-справжньому політичне рішення. Він уточнив, що не знає, чи всі відверті з ним до кінця і чи все правдиво, але сказав, що необхідно жити з вірою в союзників у війні з РФ.

У столиці Литви також відбулася зустріч Зеленського з президентом США Джо Байденом. Він висловився про те, що обговорювали допомогу Україні в довгостроковій перспективі, постачання озброєнь, політику і НАТО.

Нагадаємо, на саміті в Вільнюсі країни "Великої сімки" вирішили, коли віддадуть РФ заморожені активи. У заяві йдеться про те, що країни G7 вважають незаконним і неспровокованим вторгнення Росії в Україну, що є загрозою міжнародному миру та безпеці, грубим порушенням міжнародного права та заявили про подальшу підтримку України в захисті від російської агресії стільки, скільки буде потрібно.