Байден ухвалив рішення про вступ Фінляндії до НАТО за три секунди, — NBC News

За словами журналістів, американський президент ухвалив рішення в рамках однієї телефонної розмови з президентом Фінляндії. Він назвав це "найшвидшою ратифікацією" в історії.

Президент США Джо Байден ухвалив рішення про прийняття Фінляндії до НАТО всього за три секунди. Це підтвердив сам американський політик під час візиту до Гельсінкі 13 липня. Про це пише видання NBC News.

Повідомляється, що після того, як РФ почала повномасштабне військове вторгнення в Україну, президент Фінляндії Саулі Нійністе подзвонив до Вашингтона, щоб поговорити з американським лідером. Той майже одразу погодився прийняти країну до Північноатлантичного Альянсу.

Байден назвав це "найшвидшою ратифікацією в сучасній історії".

Також повідомляється, що американський президент під час зустрічі з Нійністе привітав новий статус Фінляндії як гаранта регіональної безпеки.

"Глави двох держав обговорили фінансові угоди між США і Фінляндією, заявку Швеції до НАТО, зв'язок 5G і зміну клімату та підтвердили свою непохитну прихильність підтримці України", — ідеться в повідомленні.

Крім того, як повідомляється, Байден охарактеризував свою зустріч із президентом України Володимиром Зеленським 12 липня у Вільнюсі як "дуже, дуже хорошу". Він сказав, щоб був щасливий побачити українського лідера.

Також нагадаємо, що Зеленський сам оцінив підсумки зустрічі з Байденом. Політики тривалу підтримку української армії, зброю, політичні питання та шлях нашої держави до НАТО. Український політик назвав зустріч дуже гарною та сильною. Захід був тривалішим, ніж планувалося.

Крім того, президент США під час пресконференції після зустрічі із Зеленським згадав про місяці, що передували початку війни. Він сказав, що навіть дехто в Україні не вірив тому, про що дізналася американська розвідспільнота незадовго до повномасштабного вторгнення. США "були всередині" тієї війни, яку планував Путін. І він прорахувався.