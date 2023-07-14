"Боролися за життя": хірурги в Ізраїлі "прикріпили" голову дитині після ДТП

За словами фахівців, травма досить рідкісна і за 17 років зустрічалася лише 16 разів. Своєчасна допомога врятувала хлопцю життя, і через місяць після операції вiн частково відновився, хоч і продовжує перебувати під наглядом лікарів.

Лікарям вдалося пришити підлітку в Ізраїлі голову назад після страшної ДТП, у яку він потрапив. Про це повідомляє видання "The Times of Israel".

Хлопець на ім'я Сулейман Хассан родом із Палестини і його збив транспортний засіб під час того, як він катався на велосипеді. У результаті були серйозно пошкоджені зв'язки, які утримують задню частину основи черепа і відірвалися від верхніх хребців. Повітрям його госпіталізували в одну з лікарень Єрусалима.

Травма вкрай рідко зустрічається серед дорослих, а тим паче серед дітей, але хірурги Медичного центру "Хадасса" провели екстрену операцію і змогли "прикріпити" голову до шиї.

"Ми боролися за життя хлопчика. Сама процедура дуже складна і зайняла кілька годин. В операційній ми використовували нові пластини і фіксатори в ушкодженій ділянці... Ми змогли врятувати дитину завдяки нашим знанням і найінноваційнішим технологіям в операційній", — розповів доктор Охад Ейнав.

Не так давно фахівець повернувся з Торонто, де проходив стажування в травматологічному центрі і отримані знання могли допомогти йому під час операції. Ця рідкісна травма зустрічається в Ізраїлі не вперше, хоч і фахівців, які змогли б завдяки своїм знанням і досвіду провести операцію, вкрай мало.

Операція пройшла ще на початку червня і станом на зараз постраждалий хлопець перебуває вдома. Найближчим часом він постійно перебуватиме під наглядом лікарів.

"Той факт, що в такої дитини немає неврологічного дефіциту, сенсорної або рухової дисфункції, і що вона нормально функціонує і ходить без сторонньої допомоги після такого тривалого процесу, — це важливо", — додав фахівець.

Батько Сулеймана Хассана дякує всім хірургам за те, що врятували життя його дитині, незважаючи на те, що шанси були вкрай низькими.

До слова, у звіті Дитячої лікарні Філадельфії за 2003 рік було зазначено, що за 17 років фахівці зустрічалися лише 16 разів із такою травмою.

Нагадаємо, 10 липня повідомлялося, що в Україні вперше пересадили серце дитині. Операцію зробили 6-річній дівчинці і новий орган їй дістався після загибелі 4-річного хлопчика. Трансплантація пройшла успішно і дитина почувається добре.