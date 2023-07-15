В Італії спалили 2 тонни кокаїну вартістю 400 млн євро (відео)

Фургон, в якому везли наркотиків на 400 млн євро, охороняли 7 машин та вертоліт, заповнені озброєними поліцейськими.

Фінансова поліція Італії вилучили 2 тонни кокаїну вартістю 400 млн євро. Всю партію вивезли під потужною охороною на спеціальний завод і спалили. Відео з процедурою перевезення та спалення опублікували на сторінці Facebook фінполіції.

У дописі вказано, що перед спаленням з партією наркотиків провели певні слідчі дії: дослідили, взяли проби. І лише після цього повезли на знищення..

Мішки з кокаїном спершу склали у броньований фургон. Навантажували мішки охоронці у повному спорядженні та з закритими обличчями.

Поліцейські - біля фургону з кокаїном

Потім броньований фургон попрямував до спеціального заводу, де є піч для спалення наркотиків. При цьому всю дорогу його супроводжували сім поліцейських автомобілів.

Згори переміщення колони контролював вертоліт, у якому сиділи оператори й спостерігали за рухом автомобілів на спеціальному моніторі.

Знищення партії кокаїну відбувалось під посиленою охороною

Врешті колона авто прибула на завод і партію кокаїну вартістю 400 млн євро спопелили.

Фінансова поліція Італії спалює партію кокаїну

Нагадуємо, у напрямку Європи з США поширюється новий вид наркотику, який називають "зомбі-наркотик". Діюча речовина — ксилазин — роз'їдає шкіру і людина стає зовні схожою на "ходячого мерця".

Тим часом у Канаді сталось нещастя з власником першого магазину, де продавались "чисті" героїн, амфетамін, екстазі. Власник запевняв, що в його "товарі" немає додаткових отруйних речовин. Він вважав, що приносить користь наркоманам, бо вони не труїтимуться "неякісними" речовинами. За цю ініціативу його арештували правоохоронці, потім звільнили. Однак він недовго вів бізнес — помер від передозування.

Між тим в Україні народні обранці підтримали легалізацію канабісу. Втім законопроєкт пройшов лише перше читання — остаточне рішення щодо легалізації медичних препаратів на основі марихуани приймуть пізніше.