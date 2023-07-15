Хочуть спалити Біблію та Тору: у Швеції пройде демонстрація під посольством Ізраїлю, – ЗМІ

У міністерстві закордонних справ Ізраїлю закликали запобігти "огидній події", а ізраїльський президент сказав, що він "убитий горем".

Поліція Швеції санкціонувала акцію протесту людини, яка заявила про намір спалити Тору і Біблію під будівлею посольства Ізраїлю в Стокгольмі. Про це пише Associated Press 14 липня.

Повідомляється, що захід коло посольства Ізраїлю за участю трьох осіб має відбутися найближчими вихідними. У такий спосіб організатор протесту збирається відповісти на спалення Корану, здійснене минулого місяця іракським іммігрантом біля мечеті в Стокгольмі.

Як зазначають журналісти, у Швеції було скасовано закони про богохульство в 1970-х роках. У поліції також уточнили, що дали дозвіл на проведення публічних зборів, проте не схвалювали жодних конкретних дій.

Високопоставлені особи Ізраїлю звернулися до шведської влади із закликом не допустити спалення священних книг.

"Я засудив спалення Корану, священного для мусульман усього світу, і тепер я вбитий горем через те, що та сама доля чекає на єврейську Біблію, вічну книгу єврейського народу", — сказав президент Ізраїлю Іцхак Герцог.

Зі свого боку глава МЗС Ізраїлю Елі Коен закликав владу Швеції "запобігти цій огидній події", а головний рабин Ізраїлю Іцхак Йосеф попросив шведського короля втрутитися в ситуацію.

Нагадаємо, що 23 січня в Туреччині поскаржилися на Швецію після спалення Корану. За словами міністра національної оборони Хулусі Акара, неприпустимо ігнорувати замахи на турецькі цінності.

В Інституті досліджень глобальних загроз і демократії Роберта Лансінга дійшли висновку, що спецслужби РФ могли використати лідера данської партії "Жорсткий курс" Расмуса Палудана, який спалив Коран під посольством Туреччини в Стокгольмі, для блокування вступу Швеції до НАТО.