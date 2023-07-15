"Неонацисти" хотіли вбити Симоньян та Собчак: у ФСБ Росії заявили про запобігання замахам

За даними росЗМІ, затримання відбулися в Москві та Рязанській області. Стверджується, що якісь "неонацисти" за грошову винагороду від СБУ мали напасти на російських пропагандисток.

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії повідомила про затримання "членів неонацистського угруповання", які нібито планували скоїти замахи на головну редакторку пропагандистського телеканалу RT Маргариту Симоньян та російську журналістку Ксенію Собчак. Про це 15 липня повідомляє "Інтерфакс".

Повідомляють, що затримання відбулися в Москві та Рязанській області. У ФСБ стверджують, що підготовкою замахів нібито займалися українські спецслужби. При цьому доказів такої підготовки не наводять.

"Слідчі дії підтвердили факт замахів, замовлених Службою безпеки України (СБУ) за винагороду в розмірі 1,5 мільйона рублів за кожне вбивство, повідомили у ФСБ", — йдеться в повідомленні ФСБ.

Кількість затриманих не було уточнено. Під час обшуку в затриманих нібито було виявлено автомат Калашникова, 90 набоїв, ножі, кастети, гумові кийки, кайданки, а також засоби зв'язку та комп'ютери.

За фактом екстремізму і тероризму на затриманих заведуть кримінальні справи.

Нагадаємо, 26 червня Симоньян заявила, що рішення відпустити Євгена Пригожина в Білорусь було виправданим, оскільки юридичні норми — це "не заповіді Христові".

Раніше, 19 травня, стало відомо, що пропагандистка Симоньян отримала посилку із секс-кулею з магазину для дорослих, яку вона прийняла за бомбу.