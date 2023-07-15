Comedy Pets Photography Awards 2023. Представлено 25 найсмішніших робіт конкурсу
Фіналісти ідеально об'єднали в зафіксованих знімках всю хаотичність, непередбачуваність і унікальність своїх домашніх улюбленців.
Нещодавно, на конкурсі Comedy Pets Photography Awards 2023 було оголошено 25 фото, які пройшли до фіналу, в яких інтригуюче поєднуються гумор і тварини, вкотре нагадуючи всім нам, наскільки ці два слова є синонімами одне одному, пише People.com.
Премія Comedy Pets Photography Awards бере свій початок від двох видатних професіоналів у галузі фотографії — Тома Саллама та Пола Джойнсон-Хікса. Раніше ці люди вразили світ конкурсом Comedy Wildlife Photography Awards. Бажаючи розширити сферу свого впливу, вони звернули увагу на зв'язок людини і тварин у домашніх умовах, що призвело до створення Comedy Pets Photography Awards.
Цей захід переслідує дві мети. Він не тільки висвітлює щастя і комфорт, які приносять у життя людини домашні улюбленці, а й виступає на підтримку маловідомих невеликих благодійних організацій, які старанно захищають права і благополуччя тварин. За словами засновників, мета конкурсу — привернути увагу громадськості до проблеми захисту тварин і відзначити неоціненну роль вихованців у підвищенні якості життя людини.
До 6 серпня буде відкрито голосування за приз "Народний вибір", а потім шість членів журі присудять нагороду за найкращу фотографію. Нагорода не змусить себе чекати і на переможця чекає трофей, грошовий приз у розмірі 500 фунтів стерлінгів і сумка SpeedTop.
Процес присудження премії охоплює ретельну оцінку технічної досконалості, а також найцікавішого змісту і відповідного підпису. Це тонкий баланс, що вимагає проникливого погляду і гострого почуття гумору. Кульмінація конкурсу настане 11 серпня, коли буде оголошено переможців.
На цьому тлі саме час познайомитися з деякими з фотографій фіналістів, у кожній з яких закарбовані гумористичні, але часто недооцінені аспекти існування наших вихованців:
Раніше Фокус писав про зображених на фотографіях тварин, які перебувають на межі вимирання. До нової "великої п'ятірки" видів, що зникають, увійшли слони, білі ведмеді, леви, горили і тигри.
Також Фокус писав про домашніх тварин, які не завжди позитивно впливають на нашу психіку. Особливо це стосується тих, хто страждає від серйозних психічних недуг, виявило дослідження.