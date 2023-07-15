Comedy Pets Photography Awards 2023. Представлено 25 найсмішніших робіт конкурсу

Фіналісти ідеально об'єднали в зафіксованих знімках всю хаотичність, непередбачуваність і унікальність своїх домашніх улюбленців.

Нещодавно, на конкурсі Comedy Pets Photography Awards 2023 було оголошено 25 фото, які пройшли до фіналу, в яких інтригуюче поєднуються гумор і тварини, вкотре нагадуючи всім нам, наскільки ці два слова є синонімами одне одному, пише People.com.

Премія Comedy Pets Photography Awards бере свій початок від двох видатних професіоналів у галузі фотографії — Тома Саллама та Пола Джойнсон-Хікса. Раніше ці люди вразили світ конкурсом Comedy Wildlife Photography Awards. Бажаючи розширити сферу свого впливу, вони звернули увагу на зв'язок людини і тварин у домашніх умовах, що призвело до створення Comedy Pets Photography Awards.

Цей захід переслідує дві мети. Він не тільки висвітлює щастя і комфорт, які приносять у життя людини домашні улюбленці, а й виступає на підтримку маловідомих невеликих благодійних організацій, які старанно захищають права і благополуччя тварин. За словами засновників, мета конкурсу — привернути увагу громадськості до проблеми захисту тварин і відзначити неоціненну роль вихованців у підвищенні якості життя людини.

До 6 серпня буде відкрито голосування за приз "Народний вибір", а потім шість членів журі присудять нагороду за найкращу фотографію. Нагорода не змусить себе чекати і на переможця чекає трофей, грошовий приз у розмірі 500 фунтів стерлінгів і сумка SpeedTop.

Процес присудження премії охоплює ретельну оцінку технічної досконалості, а також найцікавішого змісту і відповідного підпису. Це тонкий баланс, що вимагає проникливого погляду і гострого почуття гумору. Кульмінація конкурсу настане 11 серпня, коли буде оголошено переможців.

На цьому тлі саме час познайомитися з деякими з фотографій фіналістів, у кожній з яких закарбовані гумористичні, але часто недооцінені аспекти існування наших вихованців:

Клаус-Петер Зельцер — "Троє сірих" Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Софі Бойнтон — "Копання це вам не жарти" Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Корінна Музер — "Так ось ти яке, джерело щастя" Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Кенічі Морінага — "Штрафний удар" Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Мішель Зогзогі — "Подія, що змінила життя" Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Кенічі Морінага — "Великий бос" Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Гілл Вудкок — "Не спускаючи очей з м'яча" Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Карл Гольдхамер — "Відродження Зорро" Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Масаесі Ямамото — "Альберт Енштейн" Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Раніше Фокус писав про зображених на фотографіях тварин, які перебувають на межі вимирання. До нової "великої п'ятірки" видів, що зникають, увійшли слони, білі ведмеді, леви, горили і тигри.

Також Фокус писав про домашніх тварин, які не завжди позитивно впливають на нашу психіку. Особливо це стосується тих, хто страждає від серйозних психічних недуг, виявило дослідження.