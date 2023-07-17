"Тепловий шторм Харон": жителів Європи попередили про температуру до +43 градусів

Метеорологічні служби просять жителів Середземномор'я уникати вживання алкогольних і кофеїновмісних напоїв. Висока температура спостерігається в Іспанії, Італії, Франції, Хорватії та Греції.

Завтра, 18 липня, на іспанському курортному острові Мальорка температура підніметься до 43 градусів за Цельсієм. Загалом очікується один із найспекотніших днів у році. Метеорологічна служба Іспанії оголосила червоний рівень небезпеки, попередивши про "надзвичайний ризик" для здоров'я, особливо для літніх людей, немовлят і людей із наявними захворюваннями. Про це повідомляє The Sun.

Туристів і місцевих жителів попросили намагатися не допустити зневоднення і залишатися в тіні, оскільки "тепловий шторм" Харон обрушився на курорти Середземномор'я.

Відпочивальників просять уникати вживання алкогольних і кофеїновмісних напоїв. Висока температура спостерігається в Іспанії, Італії, Франції, Хорватії та Греції.

Кліматологи оголосили 2023 рік роком "Ель-Ніньо" — природного явища, що відбувається циклічно і спричиняє коливання клімату по всьому світу.

Погода в країнах Середземномор'я

Всесвітня метеорологічна організація ООН заявила, що підвищення температури очікується в глобальних масштабах, а ефект, ймовірно, збережеться до кінця року.

Регіональні чиновники нагадують жителям про необхідність уникати зневоднення і більше перебувати в тіні.

У 16 містах Італії, зокрема й Римі, оголошено попередження про високу температуру.

Червоний рівень небезпеки — свідчення того, що температура повітря становить ризик для всього населення, а не тільки вразливих груп, таких як літні люди та маленькі діти.

Минулого тижня в Італії від задушливої спеки загинули щонайменше три людини.

Нагадаємо, що в Європу прийшла "церберська спека", яка б'є температурні рекорди.

Також повідомлялося, що синоптики розповіли, коли чекати піку температури в Україні. У найближчі п'ять днів буде не вище +32 градусів за Цельсієм.