Множинні колоті поранення: у Тирасполі розкрили деталі вбивства Олега Хоржана

Судмедексперт розповів, що Хоржану було завдано множинних поранень і ударів по голові.

Слідчий комітет невизнаної Придністровської Молдавської Республіки 17 липня заявив, що в Тирасполі за фактом смерті лідера придністровської компартії Олега Хоржана порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 104 (вбивство) КК ПМР.

За інформацією Управління СК Тирасполя, вранці 17 липня його тіло Хоржана з ознаками насильницької смерті виявила колишня дружина, у кабінеті приватного будинку с. Суклея.

"Під час попереднього огляду на тілі загиблого судмедексперт виявив множинні колоті поранення в ділянці шиї та спини, кілька ушкоджень, імовірно, від ударів твердим предметом в ділянці голови", — йдеться в офіційному повідомленні.

Під час проведення слідчих дій, у кабінеті вбитого було виявлено сейф. При цьому він був відкритий і порожній.

Криміналісти встановили, що злочин було скоєно в ніч із 16 на 17 липня.

Одна з версій, яку розглядають слідчі, — убивство, поєднане з розбійним нападом.

Наразі проводиться комплекс заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, усіх обставин події та отримання необхідних речових доказів.

У ПМР для розкриття і розслідування особливо тяжкого злочину створено слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, 17 липня в КПРФ заявили про вбивство лідера компартії Придністров'я Хоржана. Труп Хоржана виявила дружина в одній із кімнат, поруч із відкритим сейфом.

Зазначимо, що Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) офіційно визнала Придністров'я зоною Молдови, яка окупована Росією. Відповідну резолюцію ухвалили одноголосно 15 березня 2022 року. Однак Придністровський конфлікт почався ще 1991 року.