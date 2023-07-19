"Не те, що вони кажуть": у небі над США помітили яскравий спалах, що може виявитися НЛО (відео)

Незвичайне явище потрапило на відео за допомогою вуличних камер, що розміщені в дверних дзвінках. Місцеві жителі не вірять у версію, що це був згорілий метеорит.

У Сполучених Штатах Америки таємничо яскраво-зелена вогняна куля, яка в один момент осяяла все небо, налякала місцевих жителів. Вважають, що це може бути пов'язано з НЛО. Про це пише видання Mirror 18 липня.

Зазначається, що таке явище було зафіксовано на дверний дзвінок із камерою посеред ночі. Вважається, що це могло бути яскраве світло від згорілого метеорита, який у цей момент входив в атмосферу.

Схоже явище кілька місяців тому було зафіксовано і в українській столиці.

При цьому деякі жителі американського штату Луїзіана вважають, що яскраве зелене світло було більше схоже на посадку НЛО посеред вулиці. "Сяйво" тривало всього кілька секунд, після чого зникло за будинками. Американці почали скаржитися на те, що відбувається, адже це їх налякало.

"Це не те, що вони кажуть. Це посадка", — каже один з очевидців.

У США зіткнулися з незвичайним явищем у небі Фото: Скриншот У США зіткнулися з незвичайним явищем у небі Фото: Скриншот

"Я бачив цей яскраво-білий спалах з красивим синім випромiнюванням світла. Не можу погодитися з тим, що це був метеорит, тому що я не бачив вогню, але це була найкрасивіша і найстрашніша річ, яку я коли-небудь бачив за 58 років", — продовжив інший американець.

Місцеві метеорологи підтвердили, що до них надійшли повідомлення про вогняну кулю і наразі вже почалося розслідування інциденту.

Журналісти Mirror стверджують, що в уряду США є докази того, що інопланетяни справді існують, однак це приховується від громадськості.

"Одне з цих явищ, як ми знаємо, вже вплинуло на наші навчальні полігони", — зазначав координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.

Нагадаємо, 19 квітня кияни помітили яскравий синій спалах у небі. Керівник ОП Андрій Єрмак пояснив його роботою ППО, однак пізніше свій допис видалив і закликав українців дочекатися пояснень від Повітряних сил.

20 квітня українські вчені назвали причину яскравого спалаху світла в небі над Києвом. Вони вважають, що це може бути пов'язано з астрономічним явищем, яке фіксується щорічно.