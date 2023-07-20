"Заради ближніх": патріарх Кирил закликав священників РПЦ відмовитися від розкоші

За словами глави РПЦ, всі росіяни зараз обмежують себе і йдуть на жертви, а спосіб життя священнослужителів демонстративно кращий, ніж у пастви.

Патріарх Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) закликав священників РПЦ відмовитися від розкоші, що "дратує". Про це він розповів на Архієрейській нараді, пише російське видання The Moscow Times.

На думку Кирила, духовенству РФ необхідно відмовитися від розкоші, коли прості росіяни йдуть на "жертви". Він сказав, що у священника є право облаштовувати свій побут "гідно", але не так, щоб його спосіб життя демонстративно був кращим, ніж життя "пастви".

"Не повинно бути химерної і дратівливої розкоші. Тим більше в нинішній час, коли вся країна докладає зусиль і обмежує себе, жертвуючи заради ближніх", — сказав Гундяєв.

Він також засудив "гордовиту поведінку" російських кліриків.

Крім того, патріарх Кирило заявив, що архієреї також мають бути скромними під час відвідування парафій, а їхній візит не повинен сприйматися кліриками як "стихійне лихо" і не перетворюватися на фінансову "чорну діру".

Нагадаємо, що 14 липня повідомлялося, що Патріарх Кирил анексував єпархії УПЦ, розташовані на захоплених РФ територіях України. Алчевська, Луганська та Ровеньківська єпархії, які раніше належали УПЦ, тепер під контролем Російської православної церкви.

Також повідомлялося, що у квітні патріарх Кирило виправдав вторгнення ЗС РФ в Україну. За словами патріарха РПЦ, повномасштабна війна нібито сталася через "згубну спробу Заходу осквернити і нав'язати Росії свою систему аморальних цінностей".