"Вагнерівці" та прикордонники у Білорусі влаштували сутичку, — місцеве підпілля

В районі міста Наровля Гомельської області білоруські прикордонники відійшли з локації, аби не перешкоджали "роботі" російських найманців.

На території Гомельської області у Білорусі відбулась сутичка між терористами з ПВК "Вагнер", які прибули до країни з Росії, та місцевими прикордонникам. Про це 20 липня повідомили представники Центру національного спротиву з посиланням на місцеве підпілля.

В районі міста Наровля Гомельської області розпочалося облаштування передових груп терористичної структури. Наразі тривають відповідні роботи.

Російські найманці вже 19 липня провели розвідку місцевості поблизу населеного пункту Дятлик, що поблизу українського кордону. Під час цих дій відбулася сутичка між найманцями та прикордонниками Білорусі, останні відійшли і не перешкоджали "роботі" російських найманців.

ПВК "Вагнер" у Білорусі

Військові Білорусі та ПВК "Вагнер" мають намір провести спільні навчання поблизу кордонів Польщі. Найманці Євгена Пригожина та солдати регулярної армії РБ розробили "дорожню карту" щодо підготовки та передачі досвіду для місцевих військових. Навчання відбудеться на полігоні "Брестський". Підрозділи сил спеціальних операцій проводять спільно з російськими найманцями відпрацювання виконання навчально-бойових завдань.

Нагадаємо, 19 липня білоруська служба "Радіо Свобода" повідомила, що у таборі під Осиповичами найманці розмістили близько 500 автомобілів. Колони російських найманців й надалі прибувають на територію держави. Станом на вечір 19 липня зафіксували вже дев'яту колону "вагнерівців". Журналісти зафіксували на території військової частини в селищі Цель щонайменше 485 одиниць техніки найманців терористичного угруповання.