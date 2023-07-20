Офіційно: Британія зняла санкції з російського олігарха Тинькова

Російський бізнесмен Олег Тиньков потрапив під британські санкції через місяць після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

20 липня Велика Британія скасувала персональні санкції, введені стосовно російського бізнесмена і засновника банку "Тинькофф" Олега Тинькова, повідомляє сайт уряду Британії.

Згідно з документом британського уряду з Тинькова знято санкції, які передбачають заморожування активів, заборону надання трастових послуг та в'їзд до країни.

"Цей запис було виключено з консолідованого списку, на нього більше на поширюються санкції, що передбачають арешт активів та заборону надання трастових послуг: Олег Юрійович Тиньков (ID 15041)", — йдеться у примітці до санкційного переліку.

Причину зняття санкцій у документі не вказано.

Санкції Британії проти Тинькова

Санкції проти Олега Тинькова було введено у березні 2022 року, невдовзі після російського вторгнення в Україну.

Тіньков звертався до британського МЗС з проханням про зняття санкцій.

З проханням зняти санкції з Олега Тинькова до уряду в Лондоні зверталися також британський мільярдер та засновник Virgin Group Річард Бренсон та російський політик Михайло Ходорковський, повідомляє DW.

Створений бізнесменом "Тінькофф банк", який після війни був проданий структурам мільярдера Володимира Потаніна, як і раніше, перебуває під обмеженнями.

Нагадаємо, 3 травня мільярдер Тиньков заявив, що емігрує з Росії. Банкір Олег Тиньков, мільярдер, один із найбагатших людей світу, емігрує з Росії та забирає звідти свої бренди, щоб не "бруднити їх кров'ю мешканців України та російських солдатів".

Раніше, 28 квітня стало відомо, що російський олігарх Тиньков продає 35% акцій власного холдингу. За інформацією російських журналістів, покупцем стала компанія іншого російського олігарха Володимира Потаніна — "Інтеррос".