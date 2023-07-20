"У нас немає прав, ми ніхто": як роботодавці обманюють українок у Великій Британії

Британські журналісти з'ясували, що адміністратори мереж громадського харчування у Великій Британії, таких як мексиканська Wahaca, часто пропонують "пробні" зміни. Але потім відмовляють у роботі. Деякі шахраї знаходять безкоштовних прибиральниць у Telegram.

Колишня українська держслужбовець киянка Леся приїхала до Великої Британії торік і усвідомлювала, що через складнощі з англійською на неї, найімовірніше, чекає низькокваліфікована робота. Про це повідомляє британське видання Byline Times.

Жінка відгукнулася на оголошення клінінгової компанії Golden Hands Cleaning, яка розміщувала вакансії в Telegram.

Фейкові вакансії в Telegram

"Я вирішила спробувати, — сказала вона. — Це було трохи страшно, але я була рада, що можу бути корисною".

Особисто ні з ким із Golden Hands Cleaning вона не зустрічалася: всі завдання отримувала через онлайн-чат і їздила до клієнтів для прибирання приміщень.

Після закінчення першого місяця Лесі не заплатили. Вона запитала представників компанії, ті відповіли, що мають деякі фінансові труднощі, а згодом перестали виходити на зв'язок зовсім. Леся зв'язалася з іншими прибиральницями: з'ясувалося, що в них та сама історія — не заплатили.

Інші українки не хотіли розголосу, але Леся все ж звернулася до відомства з трудових спорів, а згодом написала заяву до суду щодо погашення боргу. Однак на суді вона почула, що компанія збанкрутувала й отримати належну оплату неможливо.

Деякі інші українські жінки стали жертвами подібної експлуатації в секторі прибирання та готельного бізнесу Великої Британії. Їм не оплачували "пробні" робочі зміни або звільняли без оплати.

Юлія та її донька Марія приїхали до Великої Британії із Сум у травні минулого року. Вона подала заявки в більш ніж сотню компаній і, нарешті, влаштувалася на пробну зміну як помічник кухаря в мережі мексиканських ресторанів Wahaca.

"Я провела чотири години, чистячи кілограми броколі та солодкої картоплі", — сказала вона. Наприкінці робочого дня руки були в мозолях.

На запитання про те, коли можна буде дізнатися, чи беруть її на роботу, їй сказали, що у ресторану багато заявок від претендентів і що їй доведеться пройти "випробувальний" термін ще кілька тижнів. Відповіді вона так і не дочекалася.

Вона відпрацювала ще дві пробні зміни — в кафе і ресторані, чотири години вона прибирала столи без будь-яких підказок, нагляду або інструктажу. Українка чекала два місяці, після чого їй відмовили в роботі.

"Це було жахливо — вони використовували мене, і ніхто нічого мені не сказав. Я витратила час і гроші на транспорт. Я була для них просто безплатною робочою силою", — пояснила жінка

Її 18-річна дочка Марія відпрацювала пробну зміну в пекарні на південному заході Лондона, де не було старших співробітників або менеджерів.

"Працювали лише дві дівчини мого віку — ні менеджера, ні начальника, які могли б подивитися, як я спілкуюся з клієнтами. Мені пообіцяли, що зв'яжуться зі мною через кілька днів, але я чекала їхньої відповіді три тижні", — розповіла дівчина.

"Випробувальні" зміни: як розпізнати шахраїв

У британській Службі консультацій, примирення і розглядів (Advisory, Conciliation and Arbitration Service або ACAS) пояснили, що роботодавець може попросити відпрацювати неоплачувану зміну, щоб визначити, чи підходить кандидат для роботи.

За словами представників ACAS:

пробна зміна може бути обманом, якщо триває довше, ніж необхідно для оцінки претендента;

або ж якщо робота здійснюється без нагляду.

Представники Wahaca пояснили журналістам, що пробні зміни потрібні для перевірки того, як співробітники поводяться в реальних умовах, і що це нібито не робиться з метою економії грошей.

Ще одна українка, на ім'я Марія, приїхала до Великої Британії зі своєю матір'ю в березні 2022 року. Перші кілька місяців вона закінчувала навчання, що довелося перервати через війну, а згодом влаштувалася адміністраторкою в бутік-салон краси в Лондоні.

Через два тижні менеджер зателефонував їй і сказав, що її контракт буде негайно розірвано. Наступні два місяці Марія провела в боротьбі за належну їй зарплату в Центрі зайнятості та ACAS.

Згодом дівчина повернулася в Україну і розповіла журналістам про те, що ніколи б не поїхала до Великої Британії, якби не війна.

"Ми приїхали, щоб захистити наших дітей від війни та знайти роботу, але у Великій Британії у нас немає ні прав, ні привілеїв", — пояснила вона.

Нагадаємо, що 18 липня після масованої атаки на українські міста в ОП пояснили, що РФ намагається спровокувати нові хвилі біженців з України.

Також повідомлялося, що українським біженцям запропонували назавжди залишитися в Канаді: програму збираються запустити з 23 жовтня.