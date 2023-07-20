В Іспанії парк розваг застряг у "петлі долі": відвідувачів немає, але працівники залишилися (фото)

Парк Tivoli World закрився три роки тому. Але атракціони дивним чином зберігаються в колишньому вигляді — немає іржавих конструкцій, облізлої фарби або заростей.

Тематичний парк Tivoli World в іспанському окрузі Коста дель Соль все ще нібито продовжує працювати. Персонал на місці, хоча останні три роки це воно було закрите для відвідувачів. Про це повідомляє The Daily Star.

На нещодавніх фото все виглядає так, ніби за кілька років нічого не змінилося: атракціони дивним чином зберігаються в колишньому вигляді — немає заіржавілих конструкцій, облізлої фарби або заростей.

На сьогодні, це, мабуть, найкраще з закритих туристичних місць. Білий фасад біля входу все блищить на сонці, а вивішений напис "Ні закриття" нагадує, що колись парк завжди був переповнений.

Як і багато інших подібних парків розваг, Tivoli World закрився під час коронавірусної пандемії 2020 року через встановлені обмеження та соціальне дистанціювання. Такі суворі заходи розвалили місцеву туристичну індустрію.

Його спробували відкрити знову, але після двох місяців роботи 2021 року власники Tivoli оголосили про банкрутство і пустилися в юридичні тяжби за вкладені інвестиції.

Покинутий парк розваг

Журналісти з'ясували, що через дивну лазівку в контрактах персонал, що обслуговує, змушений залишатися на своєму місці. Вони ніби "застрягли в петлі долі": не отримують зарплати, але водночас їм не дозволяється шукати інше місце роботи.

Замість того, щоб відпочивати вдома, співробітники парку вирішили підтримувати його в належному вигляді. Вони щодня приходять і роблять усе необхідне, щоб колись популярне серед туристів місце не опинилося в запустінні.

Завдяки їхній старанній роботі це місце в Бенальмадені, що приблизно за 20 км від Малаги, зберігається, хоча власники й намагаються з'ясувати, кому належать 4 млн євро.

Через лазівку в контрактах обслуговуючий персонал змушений залишатися на своєму місці

За інформацією місцевих медіа, громадськість дізналася про співробітників-фантомів після того, як грабіжники спробували винести обладнання і виявили, що персонал ще на місці.

Президент Salvemos Tivoli Хуан Рамон Дельгадо пояснив, що співробітники парку опинилися в скрутному становищі: вже 10 місяців не отримують зарплати, але з усім тим не можуть працевлаштуватися в іншому місці.

87 осіб із персоналу все ще щодня ходять на роботу, сподіваючись, що одного разу все запрацює знову. Вони зверталися до судів із проханням допомогти вирішити їхні складнощі з контрактами або знову відкрити це місце.

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