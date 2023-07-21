"Зовсім поганий": соцмережі запідозрили у Путіна недоумство через курйоз на переговорах (відео)

Під час зустрічі з політиком Іваном Штокманом президент заплутався у віці дітей свого співрозмовника. Глава Кремля, крім дивної заяви, також дивився у стелю і повільно бурмотів.

Президент РФ Володимир Путін під час зустрічі групи "Росія — країна можливостей" заплутався у віці дитини свого співрозмовника. Це помітила російська блогерка і журналістка Уляна Яппарова у Twitter.

Вона опублікувала відео з Путіним, який спілкується з підприємцем і політиком Іваном Штокманом. Той розповідає главі Кремля про свою кар'єру в IT-індустрії, а також про те, як прийшов у політику.

"Зрештою, ви прийшли до найголовнішого в цьому пошуку... відданості цій країні. Зрештою, це боротьба за майбутнє наших дітей і ваших дітей", — зазначив Путін.

Після цього президент РФ запитав, скільки років дітям Штокмана. Той відповів, що молодшому 9 років, а старшому вже 23 роки. Але вже практично через секунду Путін сказав, що молодшій дитині співрозмовника 3 роки.

"Зрозуміло. Плішивий зовсім поганий. Інформацію про загиблих РФ у війні він, мабуть, теж на три ділить", — зазначила Яппарова.

Крім того, користувачі в гілці твіту припустили, що у Володимира Путіна недоумство. Дехто також помітив, що на відео глава Кремля дивиться у стелю і повільно бурмоче.

Користувачі підозрюють недоумство у Путіна Фото: Скриншот

Користувачі підозрюють недоумство у Путіна Фото: Скриншот

Користувачі підозрюють недоумство у Путіна

Нагадаємо, що 18 липня Путін "вшанував" пам'ять померлих російських солдатів і попросив передати їм "привіт". Губернатор Іркутської області розповів про загиблих "сміливих російських солдатів", які "рятували людей" у Маріуполі. Президент РФ, судячи з його слів, не оцінив героїзму окупантів.