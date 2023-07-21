"Відтяпали у сусідів": Путін назвав землі Польщі "подарунком Сталіна" (відео)

На засіданні Радбезу президент РФ почав перераховувати країни, у яких, на його думку, Польща анексувала території.

Президент російської Федерації Володимир Путін заявив, що Польща отримала багато західних територій нібито завдяки сприянню Йосипа Сталіна. Про це російський лідер сказав під час засідання Ради безпеки РФ 21 липня.

"Західні території нинішньої Польщі — подарунок Сталіна полякам. Чи забули наші друзі у Варшаві про це? Ми нагадаємо", — заявив Володимир Путін.

Президент Росії також сказав, що 1920 року Польща захопила Вільнюський край, який був частиною Литви.

"Щойно трапилася нагода, одразу відтяпали в сусідів шматок землі", — продовжив президент РФ.

Крім того, Володимир Путін стверджує, що Польща, нібито підбурювана Заходом, також анексувала "деякі історичні російської губернії".

"Брала участь Польща, як відомо, і в розподілі Чехословаччини внаслідок Мюнхенської змови з Гітлером", — додав Володимир Путін.

Нагадаємо, що 16 червня, на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, Володимир Путін заявив, що у поляків нібито є територіальні претензії до України і вони претендують на території західної частини країни.

Ми також писали про те, що 19 липня в соцмережах запідозрили у Володимира Путіна недоумство через курйоз на переговорах. Під час зустрічі з політиком Іваном Штокманом президент заплутався у віці дітей свого співрозмовника.