Другий за день: слідом за Гіркіним у Москві затримали Губарєва (фото, відео)

Сепаратист Павло Губарєв прибув під будівлю суду в Москві, щоб підтримати свого соратника Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, однак там його пов'язали силовики.

У п'ятницю, 21 липня, у Російській Федерації правоохоронці затримали Павла Губарєва, який у 2014 році оголосив себе "народним губернатором" Донецької області. Про його арешт повідомило видання NEXTA Live.

Як зазначають журналісти, Павла Губарєва заарештували після одиночного пікету під будівлею суду в Москві, куди той прибув, щоб підтримати свого соратника Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Напис на плакаті Губарєва свідчив "Свободу Стрєлкову".

Одиночний пікет Павла Губарєва

На оприлюдненому відео можна побачити, що під час затримання Губарєва натовп, який зібрався під будівлею суду, скандує слово "ганьба".

Пізніше ЗМІ також опублікували фото, на якому Губарєв стоїть спиною до камери біля автозаку.

"Оскільки в Росії закінчилася ліберальна опозиція, тепер доводиться саджати радикальних Z-патріотів", — зазначено в публікації.

Павло Губарєв біля автозаку

Інформацію про затримання Павла Губарєва підтвердила його дружина Катерина в його Telegram-каналі. Раніше Губарєв писав, що прямує до Міщанського суду Москви. Він також додав, що так має вчинити "кожен росіянин".

Хто такий Павло Губарєв

Павло Губарєв відомий як сепаратист і учасник терористичного угруповання "ДНР", який у 2014 році оголосив себе "народним губернатором" Донецької області.

Губарєв активно агітував за приєднання Донецької області до Росії. З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну році воює на боці окупантів як навідник зенітної гармати.

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 липня, співробітники правоохоронних органів затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. За попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК "Вагнер".

Суд у Москві обрав запобіжний захід колишньому ватажку бойовиків "ДНР" Ігорю Гіркіну-Стрєлкову, якого звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності. Його відправили до в'язниці на два місяці до 18 вересня.

Раніше, 18 липня в РФ завели адміністративну справу на 74-річного відставного полковника ГРУ Володимира Квачкова. Полковник у відставці Віктор Алксніс тоді припустив, що стане наступним обвинуваченим у "дискредитації армії" разом з Ігорем Стрєлковим-Гіркіним.